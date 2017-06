Raymond Johansen (Ap): – Sanner må komme med en begrunnelse for at han stopper minnesmerke

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) synes det er trist at forslaget til minnesmerke i regjeringskvartalet er forkastet og krever en begrunnelse fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Han er redd minnesmerket nå bare blir en «benk» man går forbi i regjeringskvartalet.

– Jeg mener Sanner må komme med en begrunnelse for at han stopper dette minnesmerke med et pennestrøk. Og hva er årsaken til at Statsbygg overtar? Hvis minnesmerke nå bare blir en benk i regjeringskvartalet, vil det ikke være lavmælt, men tvert imot høylytt og vulgært, mener Johansen.

Han mener saken burde vært avgjort for lenge siden.

– Det er mange vonde diskusjoner som pårørende og ofre må forholde seg til. Det har gått seks år og burde vært avklart for lengst, noe som krever et fast lederskap, sier Johansen.

I går kunne Aftenposten fortelle historien om minnesmerkene som ble stoppet: Disse var det aldri meningen du skulle se - ble fjernet med et pennestrøk

Roald, Berit / NTB scanpix

– Skal vi ikke minnes?

– Jeg synes det er veldig trist og er usikker på hva som menes med at et minnesmerke skal være «lavmælt og verdig». For mange av oss var 22. juli den verste opplevelsen i livet. Skal vi ikke minnes det? spør Raymond Johansen.

Dahlbergs forslag til minnesmerke gjorde et sterkt inntrykk på Johansen, forteller han.

– Jeg så Dahlbergs forslag i Rådhuset for noen år siden, sammen med de andre forslagene. Det var Dahlbergs utkast som etterlot den sterkeste følelsen hos meg personlig. Jeg ble beveget og fikk en følelse av tap. Det satte i gang refleksjoner og tanker, noe et minnesmerke skal gjøre, sier Johansen.

– Avgjørelsen er vanskelig å forstå

Stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV) oppfordrer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til å åpne opp rundt prosessen og begrunnelsen for hvorfor minnestedet i regjeringskvartalet ble vraket.

– Jeg er den første til å forstå at dette er en svært vanskelig sak, med vanskelige avgjørelser og ulike syn – men det er en viktig nasjonal avgjørelse. Når de plutselig gjennomfører en slik snuoperasjon, må de være åpne om hvorfor.

Solhjell mener at det opprinnelige løpet med minnestedene har vært riktig, og aksepterer at det ble følsomt rundt minnesmerket ved Sørbråten ettersom det skar seg med naboene.

– Jeg likte Dahlbergs utkast og skulle gjerne sett det realisert, men forstår at det ble komplisert. Avgjørelsen i regjeringskvartalet er derimot vanskelig å forstå. Dette er ikke kritikk, men jeg forstår ikke hvorfor de valgte bort dette minnesmerket også.

Aftenposten mener: 22. juli-minnesmerkene skal ikke utformes av byråkrater

Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– Minnesmerke skal gjøre at vi minnes, det skal merkes

Han forteller at begrepene som Sanner bruker om de nye minnestedene, «lavmælt og verdig», gir inntrykk av at dette skal være noe som ikke synes, er forsiktig og mest til stede for de berørte.

– For meg skal et minnesmerke være tydelig til stede i nasjonens historie. Et minnesmerke skal gjøre at vi minnes, det skal merkes. Det skal ligge der som en nasjonal bevissthet om noe grusomt i vår historie – det skal slå litt. Det jeg sitter igjen med er et spørsmål om man har endret tankegangen fra dette til at det skal tones ned, sier han og fortsetter:

– Jeg oppfordrer regjeringen om å åpne opp rundt sine vurderinger. For alt jeg vet kan det være gode grunner til valgene, for dette er en følsom og vanskelig sak. Men jeg synes vi fortjener en forklaring.

SV-politikeren stiller også spørsmålstegn ved å flytte ansvaret for minnestedene fra KORO (Kunst i offentlige rom) over til Statsbygg.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Håper på ro rundt saken

AUF-leder Mani Hussaini synes det foreslåtte minnesmerket i regjeringskvartalet virket som et spennende prosjekt, men mener samtidig at det var noen dilemmaer og ubesvarte spørsmål knyttet til utformingen av minnesmerket.

– Det viktigste for AUF nå er at det kommer på plass nasjonale minnesteder både i Oslo og ved Utøya så raskt det lar seg gjøre. Vi håper det kan bli ro rundt denne saken, og at vi kan avslutte en langvarig prosess som mange av de berørte har opplevd som opprivende, skriver Hussaini i en epost til Aftenposten.