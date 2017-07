Roscoe Mitchell: Et jazzalbum som vil bli stående

1 2 3 4 5 6 Roscoe Mitchell

Art Ensemble Of Chicago skal spille to konserter på Kongsberg i sommer. Noe særlig nærmere en institusjon i jazzen, kan det bli vanskelig å komme før høsten setter inn.

Saksofonisten og fløytisten Roscoe Mitchell var med på å starte bandet på slutten av 60-tallet, og er fortsatt med. Det nye albumet hans, Bells For The South Side, faller inn i en lang tradisjon av utgivelser fra Mitchell i eget navn.

Se Roscoe Mitchell spille tittelkuttet fra sitt nye album her:

På denne har han med seg fire trioer, og spekteret i musikken er bredt og sammensatt. Dobbeltalbumet rommer opptak gjort på The Museum Of Contemporary Art i Chicago.

Museet inviterte Mitchell til å skrive ny musikk i forbindelse med utstillingen The Freedom Principle. Denne viste hva organisasjonen The Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) har betydd, en organisasjon Roscoe Mitchell for øvrig var med å starte, og stilte blant annet ut alle perkusjonsinstrumentene til Art Ensemble.

Fakta: De tre store jazzfestivalenes høydepunkter Kongsberg Jazzfestival, 5.–8. juli Morten Qvenild: Den nyskapende pianistens bestillingsverk Area 51, med Frode Grytten på lag, lover godt. Trondheim Jazz Orchestra, Eirik Hegdal og Joshua Redman: Orkesteret er like spennende som solistene. Two Bands And A Legend: Cato Salsa Experience, The Thing & Joe McPhee: Vi som var der i 2004, gleder oss. Art Ensemble Of Chicago: Legendarisk band med Roscoe Mitchell i front. Betydelig. Moldejazz, 17.–22. juli Vijay Iyer og Craig Taborn: To betydelige stemmer. Pianist og Artist in Residence Vijay Iyer møter pianist Craig Taborn. Monk´s Casino: Alexander von Schlippenbach leder an i fortolkningene av Thelonious Monks musikk. Laura Jurd – Dinosaur: Et av britisk jazz´ største talenter for tiden, med et skarpt lag i ryggen. Sinikka Langeland: Et særegent norsk uttrykk, med musikk fra The Magical Forest i sekken. Oslo Jazzfestival, 12.–19. august Kurt Rosenwinkel Standards Trio: Allsidig og smakfull amerikansk gitarist som festivalen har ønsket seg lenge. Eyolf Dale Wolf Valley: Kritikerrost norsk pianist med stort og spennende band. Sidsel Endresen & Jan Bang: Livesampling og vokal av særdeles spennende merke. Gregory Porter: Publikumsyndling og Grammy-vinner vender tilbake med sang.

I rette hender

Det er pianist Craig Taborn som legger anslaget på Bells For The South Side. Sammen med trombonist og pianist Tyshawn Sorey og trompetist Hugh Ragin, er han den mest profilerte av de åtte musikerne Mitchell har med.

Åpningssporet «Spatial Aspects Of The Sound» er et åpent stykke som bærer i seg Roscoe Mitchells ideer om musikk som femti prosent sound og resten stillhet.

Klangene fra de to pianoene og perkusjonen får duve ferdig og dermed gi rom for ettertenksomhet. Det finnes ikke hast i dette nummeret, til tross for at det tas frem skarpe kanter og rå akkorder mot slutten. Vemodet ligger som grunnstemning gjennom tolv minutter.

Det går en rød tråd tilbake til de albumene Mitchell kom med på 70-tallet. Han har helt åpenbart forfinet og tydeliggjort noe han har holdt på med lenge. En slik kontinuitet kan bli god i rette hender.

Modent og ungdommelig

Når vi kommer til «Panoply», går tankene tilbake til Mitchells samspill med Lester Bowie i Art Ensemble Of Chicago. Arrangementet og samhandlingene med Hugh Ragin beveger seg i samme felt som Bowie og Mitchell gjorde da de dro til Paris med moderbandet i 1969.

ECM

Intensiteten er ungdommelig. Fremføringen er moden. Det er mye fint å si om Roscoe Mitchells tidligere utgivelser på ECM, men det vi hører her, vil bli stående.

Det får en helt egen kvalitet når stilskapere får historien til å falle på plass i godt moden alder. På tittelsporet trekker alle trioene sammen, uten at noe virker overlesset av den grunn. Klokkespill, bjeller og perkusjon får godt med rom til å etablere seg, før trompeten kommer inn med et tema på utlån fra gospeltradisjon.

De tre trommeslagerne og perkusjonistene Tani Tabbal, Kikanju Baku og William Winant er helt avgjørende for fargeleggingen av dette albumet. Hovedpersonens bruk av sopranino, sopran-, alt- og bassaksofoner gir stor variasjon. Mitchell velter ut lyd, og han hvisker deg i øret. Sirkulær pusteteknikk muliggjør uavbrutt lydstrøm.

Bells For The South Side er et vakkert selvportrett – og et godt samtidsdokument på en tradisjon jazzen hadde vært langt mer fattige uten.