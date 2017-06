Sanner ville skåne de pårørende

Derfor ble også vinnerforslaget til Jonas Dahlberg i Regjeringskvartalet skrotet.

Det opplyser statsråden på en e-post til Aftenposten.

Sanner roser Dahlberg for å ha vært svært konstruktiv og har vist stor forståelse for situasjonen. Likevel mener Sanner at hensynet til de pårørende etter 22. juli-hendelsene må veie tyngst.

– Da uroen rundt det planlagte minnesmerket «Memory Wound» på Sørbråten i Hole ble så sterk og naboene gikk til rettssak, ble spørsmålet om å realisere et annet minnesmerke også i regjeringskvartalet aktuelt, skriver Sanner.

Det opprinnelige forslaget til Jonas Dahlberg på Sørbråten ble av mange oppfattet som svært kontroversielt og inngripende.

Derfor ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet at det skal startes en ny prosess for å lage et verdig og lavmælt minnested både på Utøyakaia og i Regjeringskvartalet.

Må ses i sammenheng

– Da vi bestemte oss for å etablere minnested på Utøykaia, tok vi også avgjørelsen om å begynne prosessen for det permanente minnestedet i regjeringskvartalet på nytt slik at vi kan se sammenhengen mellom det som skjedde i Regjeringskvartalet, på Utøykaia og Utøya, skriver statsråden.

Han understreker at vi trenger nasjonale minnesteder for minnes og sørge. Han avviser påstandene fra Dahlberg om at regjeringen ikke tror på kunstens rolle i denne saken.

– Et nasjonalt minnested vil selvsagt kunne inneha kunstneriske kvaliteter. Dersom Dahlberg selv ønsker det, er det åpnet for at han kan trekkes inn i det videre arbeidet med minnestedene, skriver Sanner.

Målet er at et midlertidig minnested i Regjeringskvartalet skal være på plass neste sommer.

– Det permanente minnestedet vil ikke være på plass før nytt Regjeringskvartal er bygget. Vi har derfor god tid til å vurdere utformingen av dette, skriver statsråd Sanner.

Statsbygg fikk oppgaven med å utforme det nye minnestedet på Utøykaia. Statsbygg vil ifølge Sanner etter hvert også få i oppdrag å følge opp beslutningen om et nytt minnested i Regjeringskvartalet.

– Det eneste oppdaget vi har nå er å sørge for at det blir laget et nasjonalt minnested på Utøykaia, men vi har ikke tatt over noe oppdrag for minnesmerkene i Regjeringskvartalet, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, til Aftenposten.

– Vi har en arkitektkonkurranse som pågår nå. Resultatet fra den vil føre til et resultat som vil si hvordan vi vil utforme kvartalet. Så må det bestemmes en plassering for et minnested på et egnet tidspunkt. For oss er det viktig å også se på hvordan vi skal håndtere 22. juli-senteret, som er et viktig besøkssted.

– Er det aktuelt å hente inn kunstnere, eller søke råd hos kunstnere i prosessen rundt minnestedene i Regjeringskvartalet?

– Vi jobber ikke med minnested i Regjeringskvartalet nå, og jeg kan ikke svare på hvordan det vil bli utformet. På Utøykaia er det naturlig at vi henter inn den kompetansen vi mener er riktig for å lage et verdig minnested.

Det var regjeringen Stoltenberg som i juni 2012 besluttet at det skulle etableres to permanente, nasjonale minnesteder. To år senere vant Dahlberg den internasjonal konkurransen om utforming av de tre minnestedene. Hos Arbeiderpartiet er det imidlertid ingen planer om å reversere vedtaket om å droppe Sanners beslutning om å droppe Dahlbergs verket.

– Synd

– Det er synd at Dahlberg sine verk ikke blir realisert. Dette har vært en prosess som har tatt altfor lang tid, og som har hatt svært steile fronter. Det viktigste nå er at debatten tar slutt og at det er tatt en beslutning slik at vi får et minnested begge steder, sier Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet.

Hun ønsker ikke å spekulere i om de kommer til åpne opp for Dahlbergs minnesmerke i Regjeringskvartalet hvis de skulle vinne valget i høst.

– Vi må ta lærdom av denne prosessen, kanskje ble det hele satt i gang for tidlig. Det er tross alt en situasjon vi aldri har stått i før, samtidig som det berører så mange.

– Hvor viktig er det at kunstnere benyttes i utformingen av et nasjonalt minnested?

– På et generelt grunnlag kan jeg si at kunst spiller en viktig i rolle i denne type minnesmerker. Det har vi mange eksempler på verden over. Dette er en arena hvor kunsten hører hjemme, sier hun.