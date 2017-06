Denne uken kommer siste episode av den populære serien, og i den forbindelse har Aftenposten vært i kontakt med fire personer som har et nært forhold til Skam:

TV-forsker Gry Cecilie Rustad, Mari Garås Monsson som leder Skam-podkasten på NRK, meningsytrer og en av «de skamløse jentene» Sofia Srour og musiker Nils Bech som sang «O’Helga natt» i sesong 3 av serien.

Her er øyeblikkene de husker best fra Skam - bla i bildene for å se deres begrunnelse.

Alle bilder er skjermdump fra skam.p3.no.

Hvilke øyeblikk eller scener husker du best fra de fire sesongene med Skam? Er du enige med øyeblikkene som er hentet frem, eller har du andre?

Kommenter og del dem med Aftenpostens lesere i kommentarfeltet under, eller på Facebook: