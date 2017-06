Skulpturbiennalen 2017

Vigeland-museet/ Norsk Billedhoggerforening

2. juni – 17. september

Når kunstnere inntar Vigeland-museet annethvert år, er det mye som står og faller på hvor gode de er til å spille ball med sjefen selv, herr Vigeland.

I år er det full pott med mange originale og interessante forsøk på å komme i prat med skulpturmakeren.

Skrøpelig alternativ

Eirik Sæthers langstrakte figurer – som minner om Alberto Giacomettis strek-legemer – står i fin kontrast til de robuste steinmenneskene. Han insisterer på menneskets skrøpelighet ansikt til ansikt med Vigeland.

Ragna Bleys skumgummi-skulpturer, som ser ut som marmor, introduserer en mykhet som underminerer Vigelands massive steinskulpturer. Tanken om at tyngde og autoritet kan vise seg å skjule en formbar kjerne, får meg til å tenke skulpturene rundt fra helt andre vinkler.

Carsten Aniksdal / Vigeland-museet

Gynekologisk skulptur

Ann Cathrin November Høibo og Linn Pedersens Lots of love opphøyer en gynekologisk stol til skulptur. Plassert i Vigelands storslåtte kjærlighetsdrama – som denne salen preges av – minner stolen oss om kjærlighetens mer prosaiske sider.

Tanker om kjønnssykdommer og fødselskontroll hektes på Vigelands idealiserende bilder av kjærlighetens stadier.

Skisser til mennesket

For det er ikke til å komme fra at Vigelands figurer idealiserer mennesket. Derfor er det så fint å se at flere av kunstnerne drar ham ned på jorden.

I Marthe Johnsliens verk kjenner jeg igjen fragmenter av Vigeland, men bare som utkast og skisser. Det er som om hun ber oss avvise de fullkomne formene Vigeland presenterer – og vil ha oss plukke fra hverandre bildet av mennesket de formidler, for å tenke mesteren tale på ny.

Rufsete idémyldring

Carsten Aniksdal / Vigeland-museet

Stian Eide Kluges skulpturer er skisseaktige og innfører idémyldringen i Vigelands saler. De er skitne, skeive og uperfekte, og er nok en interessant motpol til den polerte granitten.

I borggården forlenges verkstedsfeelingen med Anna Daniells workshop, hvor det skal produseres skulpturer i samarbeid med unge fra Oslos bydeler i hele sommer.

Sykdommens øgler

Jon Eirik Kopperuds videoarbeid gir en hverdagslig skildring av en mann som inntar (antar jeg) en dose medisin på baderommet. Han tegner et ganske annet bilde av å kjempe med demoner, enn de dramatiske Vigeland-portrettene av mennesker som slåss med øgler rett ved.

Fakta: Årets Skulpturbiennale Årets Skulpturbiennale er den niende i rekken og arrangeres av Norsk Billedhoggerforening i samarbeid med Vigeland-museet.

Kurator for utstillingen er Steffen Håndlykken.

De andre kunstnerne som deltar, er Ronny Faber Dahl, Tora Dalseng, Ingrid Furre, Sverre Gullesen, Morten Norbye Halvorsen, Anders Holen, Daisuke Kosugi, Hanne Lippard, Inger Wold Lund, Carl Mannov, Magnus Pettersen, Vikram Uchida-Khanna & Anders Smebye, Eirik Senje, Camilla Steinum, Snorre Ytterstad, Marianne Zamecznik & Gernot Wieland, Andreas Öhman, Marthe Ramm Fortun, Ragna Bley, Petter Ballo, Ane Graff og Sandra Mujinga.

Det merkeligste samspillet på utstillingen oppstår rundt Anne Guro Larsmons skulpturer, som ser ut som medisinske instrumenter som kunne vært hentet rett fra David Cronenbergs skrekkfilm Dead Ringers (1988).

Jeg er usikker på hvordan instrumentene påvirker Vigelands byster – som de er satt sammen med – men de forstyrrer disse alvorlige herrene på et grunnleggende plan. Kanskje litt som et hissig insekt som har forvillet seg inn i et mausoleum?

Hverdagsmennesket

Hvorfor er skulpturbiennalen så bra denne gangen? Fordi den byr på så mange måter å gå i dialog med stedet og Vigeland på – og fordi de umiddelbart fungerer i rommet. Her trengs ingen bruksanvisning.

Men først og fremst fordi mange av verkene skaper et konkurrerende bilde av hva et menneske er, hvor det er det hverdagslige og ufullkomne som definerer livet, ikke de episke slagene eller heroiske positurene Vigeland foretrekker.