TV 2 dømt til å betale 825.000 i oppreisning til hjernekirurg

– Vi mener at både redaktører og journalister har opptrådt aktsomt og utført samfunnsoppdraget de er satt til å forvalte. Derfor vil TV 2 anke dommen, skriver sjefredaktør Olav T. Sandnes i en tekstmelding til Nettavisen.

Han legger til at retten var enig med TV 2 i at saken har stor samfunnsinteresse, og at kanalen reiste en viktig etisk medisinsk debatt ved å ta opp disse spørsmålene.

– Siden vi begynte dekningen av denne saken, har det aller viktigste for TV 2 vært hensynet til norske pasienter. Tingretten viser også til at TV 2s dekning har ført til en styrking av pasientenes rett til informasjon før samtykke til å delta i forskningsprosjekter, og at saken ligger i kjernen av ytringsfriheten, legger han til.

–Utsatt for uriktige beskyldninger

Bakgrunnen for saken er omtalen av et forskningsprosjekt Eide ledet ved Oslo universitetssykehus. Saken, som omhandlet pasientkomplikasjoner, ble først sendt på TV 2 høsten 2012. Kanalens reportere hadde jobbet med den i opp mot et halvt år, men tok først kontakt med kirurgen dagen før saken ble sendt.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Eides advokat, Per Danielsen, mener TV 2 har utsatt ham for en rekke skadelige og uriktige beskyldninger. Eide krevde millionerstatning fra TV 2 etter 32 TV-innslag og 17 nettsaker om saken.

Beskyldningene Danielsen mener TV 2 har fremsatt, handlet blant annet om at Eide har utført sterkt klanderverdige handlinger som har skadd pasienter, og gjort inngrep i hjernen til friske personer som bare skulle inn til rutineundersøkelse, skriver Dagbladet.

– Dommen er god og riktig, både i begrunnelse og resultat. Dommen viser at vi har en uavhengig statsmakt i Norge som har kraft og styrke til å kunne sette mediene på plass når det innimellom er nødvendig, sier Danielsen til Nettavisen.

Saken felt i PFU

Eide brakte i 2015 saken inn for Pressens Faglige Utvalg, PFU. Han fikk delvis medhold, og PFU konkluderte med at TV 2, NTB og Aftenposten alle hadde brutt god presseskikk i forbindelse med dekningen av saken.

Redaktør Niklas Lysvåg ble i Oslo tingrett dømt til å betale oppreisning, sammen med de tre journalistene som har arbeidet med saken. De øvrige redaktørene ble frifunnet, skriver Nettavisen.