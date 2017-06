1 2 3 4 5 6 The House

Er det bare jeg som ikke skjønner greia med Bill Murray, spør Will Ferrell i rollen som den dustete gjennomsnitts-amerikaneren Scott Johansen. Etter en ny runde der Ferrells komiske talent ikke kommer helt til sin rett, må jeg spørre: Er det bare jeg som ikke skjønner greia med denne filmen?

Jeg skjønner greia med Ferrell, særlig hans Anchorman som i sin tid fornyet amerikansk filmkomedie. Sammen med regissør Adam McKay ga Will Ferrell oss den oppblåste nyhetsoppleseren Ron Burgundy som var et oppkomme av bisarre innfall og one liners. Denne gangen har MacKay inntatt produsentrollen og overlatt regien og manus til Andrew Jay Cohen, mest kjent for den småmorsomme Good Neighbours med Seth Rogen.

I utgangspunktet var jeg nysgjerrig: Ferrell og Amy Poehler spiller ekteparet som starter et kasino i naboens kjeller for å finansiere datterens opphold på college. Først vegrer de seg, men så får de smaken av det, og blir mer og mer preget av sin nye livsstil. Alt kan omsettes i penger, virker det som, så det tar ikke lang tid før de får naboene til å satse penger på lokale slåsskamper.

Problemet er bare at dette ikke er særlig morsomt. Det lovende premisset, om at på undersiden lurer en Walter White i oss alle, en kriminell bølle som bare venter på å bryte frem, har fått fornyet aktualitet ved at det bor en bølle i Det hvite hus. Og det faktum at ”hverdagsslitere som kriminelle” er blitt et fenomen i film og tv-serier, er noe filmskaperne her åpenbart vil harselere med.

Men hverken Ferrell eller Poehler får godt nok materiale å bite i. De matcher utvilsomt hverandres temperament og Poehler, som var innom Anchorman 2, er erfaren nok til å vite hvordan hun kan stå på egne bein overfor Ferrell. Men det slår ikke gnister, hverken av replikkene eller situasjonene.

Det er noen morsomme øyeblikk som vitner om potensialet, som når nabolagets ”fight club” i noen sekunder forvandler seg til en ”rasekrig”. Men det forblir bare flyktige glimt av noe briljant og farlig som filmskaperne i resten av filmen ikke vet hvordan de skal få frem.