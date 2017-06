Tysk toppfiolinist skal lede Risør kammermusikkfest

Onsdag åpner Risør kammermusikkfest 2017.

Den meritterte festivalen i sørlandsbyen vil la stillingen som kunstnerisk leder rullere mellom norske og internasjonale toppmusikere. Fiolinisten Christian Tetzlaff blir kunstnerisk leder i 2018.

Årets kunstneriske leder i Risør er den italienske pianisten Enrico Pace. Han har preget programmet for 2017-festivalen både i valg av musikere og repertoar. Nå blir det den tyske topp-fiolinisten Christian Tetzlaffs tur.

– Krevende å lede festival på høyt internasjonalt nivå

– Det er ekstremt krevende å være kunstnerisk leder for en festival på høyt internasjonalt nivå. Å skape et godt program år etter år og hente inn stadig nye musikere, tærer på krefter og idérikdom, sier festivalsjef Eirik Raude.

Etter rabalderet i fjor, er det igjen harmoni i Risør.

Årets festival ble først avlyst. Dette endret seg da slagverkeren Eirik Raude ble ansatt som ny festivalsjef og overskuddet kom tilbake.

– I år har vi nytt godt av Enrico Paces overskudd og ideer. Nå skal vi samarbeide tett med Christian Tetzlaff, som har gjestet festivalen ved flere anledninger. Vi ønsker også norske toppmusikere som kunstneriske leder i årene fremover, sier Raude.

Tetzlaff i det internasjonale toppsjiktet

Med Christian Tetzlaff har Risør kammermusikkfest fått nok en kunstnerisk leder i det internasjonale toppsjiktet. For to år siden var han «Artist in Residence» hos Berliner-filharmonikerne; en ære som blir få musikere forunt.

Han er solist med verdens fremste orkestre og samtidig en ivrig kammermusiker med sin egen kvartett. Han er solid forankret i den klassiske tradisjonen, men nysgjerrig på alt det nye som nå rører seg rundt denne tradisjonen, avslutter Raude.