Skulptur:

Kirsten Kokkin: Skulptur av Dronning Sonja

Slottsparken

Avduket 4. juli

Utstilling:

H. M. Dronning Sonjas Jubileumssamling

Kunststallen

Dronningparken, Slottet, 4. juli–24. september

De fleste kunstneriske fremstillinger av kongelige er, vel, i overkant verdige og royale. Mennesket forsvinner lett bak fasaden. Kirsten Kokkin har valgt en annen vinkel i sin skulptur av Dronning Sonja på 80 års-dagen.

Med drømmende uttrykk sitter hun i fjellturist-utstyr på en stein fra Hedal i Vassfaret.

Det er nesten så jeg får lyst til å sette meg ved siden av henne og by på kvikklunsj og en kopp kakao.

Les om festen for dronningen: Over 160 norske kunstnere har donert verk

Henslengt Sonja

Det er ingen opphøyd dronning-mine å se, ingen gest som løfter henne over oss, som ikke har blått blod i årene. Kroppen er robust og hendene ser ut som arbeidshender, ikke sarte dronninglanker.

Å unngå det feminine som skjørt og opphøyd gjør uttrykket sammensatt og personlig i stedet for å bli et stivt og utvendig symbol på kongehuset.

Noen vil sikkert reagere på det henslengte ved Kokkins Sonja, men for min del er det dette som gjør verket godt.

Sammensatt uttrykk

Inntrykket bekreftes av at inskripsjonen er på baksiden av steinen, så teksten aktivt må oppsøkes. At verket er en gave til Sonja fra Den Norske Turistforening er i praksis mindre viktig enn at hun er glad i å gå i skog og mark – ja, at hun dyrker fritidssysler som mange nordmenn deler med henne.

Det ligger et fellesskap i dét som peker ut av det kongelige.

En dronning defineres som regel av sine offisielle plikter, men her ser vi mennesket fremfor rollen hun vanligvis spiller.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Fra stall til hall

Parallelt med skulptur-lansering åpner Kunststallen i den nærliggende Dronningparken. Stallen skal nå brukes som utstillingshall.

Første utstilling består av grafiske gaver til dronningens bursdag av 166 norske kunstnere. Nyanseringen av dronning-rollen i Kokkins skulptur korresponderer med en større horisontutvidelse i grafikk-utstillingen.

Det mest interessante, i så måte, er Marianne Heskes Portrait of a Lady.

Marianne Heske

Dobbeltrolle

Heskes dukkehode – som er fast inventar i mange av hennes verk – blir metafor for det kongelige maskespill. Pilene med de medisinske termene peker på forskjellige deler av ansiktet og understreker hvor viktig det er å være oss bevisst at rollen som kongelig også er en maske som må analyseres.

Vi tar alle på oss masker som ikke samsvarer med den vi er på privaten, men «det som er spesielt med de royale er at de spiller sine dobbeltroller som alminnelige ualminnelige mennesker,» som Heske forteller meg i en epost.

Et åpent landskap

Ida Lorentzen diskrete Hamlets Kronborg (2005) viser en krok i den danske prinsens slott: her er ingen pomp og prakt, ingen prins eller dronning, bare en lysstråle som faller inn et vindu.

Et syn for ettertenksomhet og ro.

Verket lokaliserer hvordan rom kan være åsteder for tenkepauser og frihet fra maskespill – det er kanskje en slik pause Kokkins Sonja befinner seg i?

Åserud, Lise / NTB scanpix

Vanlige ting

Kjernen i utstillingen er montasjen av verk midt i rommet, hvor de kongelige plasseres i et større mangfold av ansikter, steder og ting. Vi ser kjente skikkelser som Henrik Wergeland (Gunnar Haugland, 2014) og kongen selv, midt i et latterutbrudd i Helt konge! av Synnøve Nupen.

Men inniblant kjendisportrettene finner vi også helt vanlige ting, som et lys (Atle Skudal, Lys og fyrstikk, 2013) og i Jane Hopes Blustery Day (2017) ser vi en bustete, ordinær, paraply.

Et større landskap

Kunstmarkeringene av dronningens 80-års-dag tegner opp et sammensatt bilde. Men det går en linje gjennom det hele: vi bør tenke over at monarkiet må forståes innenfor en ramme som inkluderer helt vanlige ting som fjellturer, paraplyer, belyste hjørner og rødmende horisonter.

For det viktige er jo ikke at det finnes noen som lever sitt liv i offentlighetens lys, men at vi alle finner frem til det som gjør livet verdt å leve.

På tvers

Men da må vi altså tenke grundig over når masken er på og når den er av. Gjør vi dét kan både høy og lav forenes av enkle gleder, som en god latter, lyset som faller inn av et vindu, en tur i skogen og en rast på en stein.

Virkeligheten er et komplekst sted hvor vi – selv ikke på dronningbursdager – må se oss blinde på rikdom eller storslåtte seremonier, men huske de fine tingene som vi alle kan ta del i.

Finner vi sammen i et slikt fellesskap er verden åpen på tvers av klasser og privilegier.