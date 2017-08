Hun er Bergens nye byarkitekt

46 år etter at P. E. Lingaas takket for seg, har vestlandshovedstaden igjen fått sin egen byarkitekt, den eneste i sitt slag i landets større byer.

– Jeg føler meg jo som en slags testpilot. Håpet er at alle norske kommuner skal få ansatt egne byarkitekter, slik at arkitekturfaget får lov til bidra sterkere i samfunnsbyggingen, sier hun.

For den 52 år gamle arkitekten blir den viktigste jobben å skape en forståelse for at arkitektur og byutvikling handler om langt mer enn bare vakre fasader, spennende vinkler og høyest mulig utnyttelsesgrad.

Fagmiljøet må styrkes

– I dag sitter det svært få arkitekter rundt i kommunene. Målet er både å styrke fagmiljøet innad i kommunen og skape en felles forståelse blant byens innbyggere for hvordan man driver god byutvikling sammen, sier Molden.

Førstkommende torsdag arrangerer Aftenposten i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund en boligdebatt under Arendalsuka, hvor spørsmålet om hva som skaper gode bomiljøer er noe av det som vil bli diskutert.

Fakta: Maria Molden Utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo, og kommer fra Arkitektgruppen CUBUS AS, der hun har arbeidet siden 1998. Hun har arbeidet som arkitekt, byplanlegger og tettstedsutvikler, og har vært lærer ved Institutt for Urbanisme ved Arkitektur- og designskolen i Oslo (AHO) og på Bergen Arkitekthøgskole samt ved Høyskolen i Bergen (HIB). Molden har også tre år med studier i realfag ved Universitetet i Bergen, med hovedvekt på biologi. Hun har lang erfaring fra juryarbeid i Norske arkitekters landsforbund (NAL) og som veileder for diplomstudenter, og har et bredt nettverk innen arkitektur, plan, næringsliv, helse, kunst og klima. Kilde: Bergen kommune

Høydene dominerer

I dag handler ofte diskusjonen mellom kommune og utbygger om høyder, utnyttelsesgrad og økonomi, mindre om, kvaliteter, materialer, byliv, trivsel og miljø - og hva befolkningen vil. Byarkitekten ønsker å se på muligheten for å bringe flere kvalitetskriterier inn i denne diskusjonen og kanskje premiere gode prosjekter med rask saksbehandling, eller justering av utnyttlese. Det skal lønne seg å strekke seg arkitektonisk.

– Dessverre er det lite fokus på stedsbygging, byrom, materialbruk og byliv. Hva er dette stedets identitet? Hvordan kan vi utvikle det på stedets egne premisser slik at du blir stolt og glad for det stedet du kommer fra, sier hun.

Som et lerret

– Hvordan definerer du et godt byrom?

– Det er et rom som ligger der det er naturlig å møtes, et sted som gir deg oversikt og kanskje utsikt og som forsterker kvalitetene i omgivelsene. Et godt byrom gir plass til mange, og kan fungere på forskjellige måter. Det er litt som et åpent lerret, der det en dag er fest og en annen dag et godt hverdagssted med plass til ulike typer mennesker, sier Molden.

Selv liker hun å ta i bruk utradisjonelle metoder for å utvikle byen. Derfor har hun brukt fysioterapeuter i arbeidet med å skape gode aktivitetsbaserte byrom i sine stedsutviklingsprosjekter.

– Hvem har ansvaret for å drive god byutvikling?

– Alle! Arkitektur handler pr. definisjon om hvordan vi setter tingene sammen, men vi kan ikke lage lover for god arkitektur. Hver oppgave er unik. Vi har imidlertid alle et felles ansvar for å finne de beste løsningene, litt kommune, litt fylkeskommune, litt utbygger, litt bruker og litt arkitekten, sier Molden.

Ulike vinkler

Forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund mener det er viktig med nye faglige allianser i utviklingen av byer og lokalsamfunn. Han roser Molden for at hun har involvert fysioterapeuter. Han mener fysioterpeuter har et spesielt blikk for hvordan uteromsmiljøet skaper – eller hemmer bevegelse og kroppslig utfoldelse.

– Kristiansand kommune har laget en gåstrategi. Utgangspunktet var at eldre mennesker var for lite fysisk aktive, var ensomme og hadde økt tendens til fall og skader. Strategien handler om fysisk utforming av byen, trafikkløsninger, bedret kollektivtilbud og annet som legger til rette for trygg ferdsel til fots, sier han.

Ved at mange kommuner lar kommersielle utbyggere ta seg av planlegging og utforming av bydeler og offentlige rom, vil hensynet til kommersielle aktørers inntjening veie tyngre enn hensyn til hva som er best for de som skal bo der, mener Hatlebrekke.

– Lokale politikere har tradisjonelt vurdert «hensyn til befolkningens helse» som et lite viktig politisk tema. Det gir seg utslag i boligpolitikk og byutvikling ved at man vektlegger andre interesser og hensyn enn hva som er de beste løsningene for befolkningens helse på lang sikt. Vi ser klare tendenser til bedring, men mange kommuner har mye ugjort, sier han.