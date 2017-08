Det finnes ikke noe tilsvarende i norsk litteraturhistorie. En roman som er et forsvar mot en annen roman, skrevet av en levende modell fra denne andre romanen.

Å ta til motmæle mot kunstverk regnes som en så håpløs oppgave at de fleste biter forbitrelsen i seg.

Tonje Aursland, Marianne Bang Hansen og enkelte andre har på ulike måter skildret den levende modellens ubehag. Med Fri vilje får vi for første gang en roman som i fullformat beskriver hvordan virkelighetslitteraturen oppleves fra innsiden av en familie som i årevis har følt seg forfulgt av Vigdis Hjorth.

Juristen blir forfatter

Det er kanskje fordi hun tenker og jobber som jurist at Helga Hjorth våger. Hennes debut som romanforfatter er i hvert fall preget av yrkesstandens etos: Alle tiltalte fortjener en advokat. Grove anklager må ikke få bli stående alene. Det er særlig foreldrene hun vil forsvare mot overgrepsanklager fra søsteren i fjorårets roman.

Ved å velge romanformen skaffer hun seg den samme kunstneriske ytringsfriheten som Vigdis Hjorth er beskyttet av. Helga Hjorth repeterer, og karikerer, søsterens litterære metode: Fri vilje lanseres som en roman og har oppdiktede navn, men fiksjonaliseringen er på et minimumsnivå.

Griper inn i debatten

Fri vilje griper også rett inn i fjorårets debatt om virkelighetslitteraturen. Jeg kritiserte Karl Ove Knausgård, Vigdis Hjorth og andre forfattere som bruker levende modeller på en utleverende måte.

Mange protesterte først mot en slik kategorisering av Arv og miljø som virkelighetslitteratur. Derfor valgte Aftenposten å vise hvordan forfatteren eksempelvis har inkludert seremoniprogrammet fra sin egen fars begravelse i romanen.

Private brev

Nettopp begravelsen er et sentralt motiv i Fri vilje. Det samme gjelder den private korrespondansen mellom familiemedlemmene. Helga Hjorth forklarer i detalj hvordan andres brev og meldinger er hentet inn i Arv og miljø.

I lange strekk handler Fri vilje om barndom, oppvekst og søskenforhold. Men det er utgivelsen av søsterens roman som utløser den krisen plottet bygger på.

Familien i Fri vilje reiser utenlands for å beskytte seg, men innhentes snart av de norske bokanmeldelsene og vurderer fortløpende om de skal rykke ut i en kronikk eller la seg intervjue i Aftenposten. I den forbindelse har de to samtaler med en medarbeider som ligner til forveksling på meg, men bestemmer seg for å vente med å stå frem.

Samme historie, to versjoner

Det er utvilsomt et snedig valg å føre forsvarstalen i romanform. Ikke bare virker det mer sensasjonelt enn en kronikk. At svaret kommer i tilsvarende format, gir leseren en sjelden anledning til å gjøre sine egne metarefleksjoner.

Lagt ved siden av hverandre demonstrerer de to bøkene hvordan de samme hendelsene kan skape vidt forskjellige erfaringer og høyst ulik litteratur. Her er det duket for komparativ analyse på høyt detaljnivå. Den ene episoden etter den andre får motstridende tolkning. Ofte er til og med replikkvekslingen nærmest identisk.

Å føle seg forvridd

Fri vilje er avhengig av denne symbiosen for å gi mening. Romanen henter kraft og spenning fra Arv og miljø. Helga Hjorth er ingen dårlig debutant, litterært sett, men Fri vilje er primært et svar på tiltale.

Bokens mest tankevekkende partier skildrer en absurd følelse av å gjenfinne egne omgivelser i en roman som samtidig forvandler dem til det ugjenkjennelige. Alt er på plass, men forvridd. Karakterene er modellert etter levende mennesker, men virker kunstige.

Dette tror jeg må være sakens kjerne hvis man skal prøve å forstå de motstridende interessene til forfattere og deres levende modeller:

For forfatteren er det dokumentariske materialet bare en begynnelse. Underveis vil den subjektive og kunstneriske bearbeidingen gi en følelse av at det fremvoksende manuskriptet er en egen verden, noe unikt, noe man selv, og ingen andre, har eierskap til. Leseren som gjenkjenner seg selv som levende modell, vil ofte føle seg feilrepresentert.

Diskrediterer Vigdis Hjorth

I Fri vilje går denne subjektive bearbeidingen ut over Vigdis Hjorth. Nå er det hun som vris og vrenges til en litterær karakter som sikkert er ugjenkjennelig for henne selv.

Fortelleren i Fri vilje, kalt Nina, mener at storesøsteren Vera lider av falske minner fremkalt under tvilsomme forhold (psykoanalyse). Første del av romanen er holdt i en rolig og sober tone som gir inntrykk av at forfatteren er hyperbevisst alle dilemmaene som følger med en bokutgivelse som dette. Men gradvis tar agget overhånd. I iveren etter å diskreditere storesøsteren blir tonen stadig grovere.

Jeg reagerer spesielt på at Helga Hjorth misbruker sårbare og desperate formuleringer fra Arv og miljø. Da tar hun ikke engang høyde for at hovedpersonen i den boken selv er overbevist om at hun er et incestoffer. Lillesøsteren i Fri vilje kan mene den beror på falske minner, men det er unektelig en lidelseshistorie som utspiller seg i Arv og miljø.

Vil vekke avsky

Fri vilje pådrar seg nøyaktig de samme problemene som annen virkelighetslitteratur. Bruken av levende modeller utarter til en slags kannibalisme. Litteraturen reduseres til private oppgjør.

Utgivelsen er et smart trekk – og samtidig en grell påminnelse om begrensningene ved en rådende stilretning. Nettopp fordi den staker ut en mulig vei for andre levende modeller som føler seg misbrukt, tror jeg også den vil vekke avsky og sette en støkk i det litterære miljøet.

Mer effektivt enn noen etisk debatt kan Fri vilje få både forfattere og forlag til å tenke seg om når man planlegger å utgi virkelighetslitteratur med levende modeller.