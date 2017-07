Forskning: Derfor gråter vi av musikk

Er du en av dem som lar tårene renne til lyden av den britiske sangeren Adele? Nå har forskerne kommet et langt skritt videre i forstå hvorfor. De japanske forskerne Kazuma Mori og Makoto Iwanaga fant at musikk som gir gåsehud, oppleves som både trist og glad på en gang, mens musikk som utløser tårer, går i et saktere tempo og er mer mollstemt.

Gladtrist musikk

Ulike studier antyder at rundt to tredeler av befolkningen har evnen til å føle gåsehud når de lytter til musikk. Med gåsehuden frigjøres hormonet dopamin, som gir følelsen av velvære. Blodgjennomstrømningen øker og pupillene utvider seg.

Det er altså særlig gladtrist musikk som utløser dette i oss, mens trist musikk utløser tårer og klump i halsen, senker hjerterytmen og får oss til å puste roligere.

Musikk som utløser gåsehud eller tårer er altså sunt å høre på. Men hvordan høres den ut? Det er særlig musikk som følger et trygt og vant løp, og som plutselig tar en uventet vending. Det kan handle om forandringer i alt fra tempo, volum, stemning eller tonehøyde. Når musikken oppleves dissonerende, for så å falle på plass i harmonerende toner, utløses frysninger eller tårer, litt avhengig av akkordene og tempoet i sangen.

Jo lenger man må vente på den harmonerende vendingen, desto større er effekten, forutsatt at hjernen forstår hva som er i vente. Trist musikk når vi er triste, kan altså få oss til å føle oss gladere etterpå. Funnene ble nylig publisert i tidsskriftet Scientific Reports.

Den britiske psykologen John Sloboda lanserte for over tyve år siden ordet appoggiatura, for å forklare den tåreutløsende faktoren i musikk. Det vil si en note som kolliderer med melodien, akkurat nok til å skape en dissonans. Adele bruker denne effekten mye i sin musikk, ifølge Martin Guhn, en psykolog ved University of British Columbia. Sangerinnen forsterker effekten ved å gjøre et lite hopp på slutten av lange toner, før overgangen til en ny akkord. Slik fremkaller hun følelsen av harmoni, og da kommer tårene, forklarte han til The Wall Street Journal.

Mer aggressive av musikk

Ikke alle følelser har godt av å bli møtt med tilsvarende musikk, viser forskning fra Center for Interdisciplinary Music Studies i Jyväskylä i Finland. Forskerne undersøkte hjernene til 123 testpersoner som ble utsatt for forskjellige former for musikk. De fant at særlig mennene som brukte aggressiv musikk for å få utløp for aggresjon, ble mer aggressive under og etter musikkopplevelsen. Kvinnene som lyttet til oppløftende musikk for å fjerne seg fra triste følelser, ble mindre triste av det.

Forskerne slo fast at musikk har en sterk evne til å regulere følelser, og at det ikke er tilfeldig hva slags type musikk som kan virke positivt inn på mennesker.

Åpenhet ga gåsehud

I en studie nylig publisert i tidsskriftet Psychology of Music forsøkte forskerne Mitchell Colver og Amani El-Alayli å finne ut om evnen til å føle gåsehud av musikk er forbundet med bestemte personlighetstrekk. Forskerne inviterte hundre studenter til å lytte til musikk og oppgi hvor ofte de opplevde å få gåsehud, samtidig som de fikk satt sensorer på huden på armene. Studentene gjennomførte også en klassisk Myers-Briggs personlighetstest.

Forskerne fant at de som skåret høyt på åpenhet for nye opplevelser, oftere fikk gåsehud av musikken enn de andre testpersonene.

Her kan du teste din egen evne til å føle gåsehud, i en spilleliste laget av forskerne. Link til Spotify.