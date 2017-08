Hanne Bramness

Fra håpets historie

Cappelen Damm

Hanne Bramness debuterte i 1983 med samlingen Korrespondanse og har senere gitt ut lang rekke diktsamlinger og vunnet flere priser, blant annet Doblougprisen i 2006.

I år er et større utvalg av hennes dikt kommet ut på fransk, og fra før er hun gjendiktet til engelsk. Hun står selv bak en rekke gjendiktninger fra andre språk, blant annet serien Stemmens kontinent, med internasjonale kvinnelige lyrikere fra det 20. århundre, i tillegg til at hun driver Nordsjøforlaget.

Et gjennomgående tema i Bramness sine dikt er tid og hukommelse: hvordan vår innlevelsesevne påvirker den historien vi videreformidler. Videre er hun opptatt av hva som befinner seg bak det umiddelbart synlige, men også det å fange lysets bevegelser og fargetoner. Her er hun nesten som en billedkunstner, eller fotograf. Denne siste tematikken er særlig til stede i de to diktsamlingene Uten film i kameraet (2010) og Vekta av lyset (2013).

Hun har vært skrivelærer i fengsel og gjennomgående finner man en sympati for dem som skiller seg ut eller har det vanskelig. I diktsamlingen Den ukjente (2015) er det en tidligere pasient ved Valen psykiatriske sykehus som fører ordet.

Parkdikt

Alle disse tematiske feltene finner man igjen i årets samling, Fra håpets historie. Første dikt heter "En park i Berlin" og andre strofe her lyder slik, etter vi er introdusert for et vandrende par:

Seinsommervind drar gjennom kronene og søte

dufter jager gjennom parken. Fra gjørma under

sørgepilene og den grunne dammen, veller

kulda fram.

Det er på en og samme tid en sanselighet og en jakt etter noe ut over det sanselige vi møter i diktet. Følelsen av nærvær blir utfordret av en følelse av tid som kommer mot de vandrende forfra, bakfra, eller det er ikke godt å si fra hvor, som det heter i diktet.

Det er som det under parken skulle finnes en annen park. Den første kan beskrives, den andre kan bare skrives frem. Av og til blir man usikker på i hvilken park og i hvilken tid man er, som når det i et dikt trer frem en prosesjon av lyktebærere mellom trærne.

Håpet som en avgjørende kraft

Andre dikt er mer samfunnsengasjerte ved å kommentere krigs- og flyktningproblematikk, også her av og til i en parksetting: "Prosjektilet er underveis (...) Til slutt treffer det (...) i en park, på ei strand, nøyaktig der klyngen av de vårbleike, / magre barna er."

Tittelen på boken, Fra håpets historie, indikerer likevel at håpet er en avgjørende kraft, og en felles skjebne. Håp er utveksling og erkjennelse.

Diktene i første avdeling har strofer av tre eller fire verselinjer, og siden linjelengden er omtrent lik, gir det et visuelt rolig uttrykk. Et av de fineste diktene heter "Funn" og handler om at noen graver frem en hage under hagen.

De graver fram et syn fra en fjern maimåned, et snøhvitt

dryss, og damaskusroser rustne i fargen, ormetunge,

himmelblå hyasinter, fremmede, høyreiste siv raslende

gjennom varme netter, som er glemt. Her avdekkes drømmen

om neste års blomstring blant frø sådd så dypt at det

egentlig aldri var håp for dem, ikke før nå.

Et overraskende godt glass vann

Andre avdeling i boken heter "Skrift; Fragmenter" og kan sees som en poetikk eller refleksjoner rundt det å skrive. Disse blir, som poetikken ofte er, litt vage eller kryptiske.

Bedre er siste avdeling som heter "Vannglasset" og der vi i sytten dikt møter nettopp et vannglass i forskjellige omgivelser, på nattbordet, i vinduskarmen, på disken og andre steder. Glasset holdt i hånden av noen, skjenket i, ført mot munnen, glasset med rim på kanten eller med bunnfrosset vann.

Dette helt enkle motivet er en forbløffende vending i diktsamlingen og blir faktisk de diktene jeg liker best, kanskje fordi man forventer så lite av et glass vann. Det er hverdagslig og gratis. Og gjennomsiktig.

Samtidig skjer det i diktene mye rundt og i dette vannglasset. Det kan stå ved åpent vindu og gjenspeile det som skjer inne i rommet; stemmer utenfra kan gli over vannflaten, forsterkes å nå frem til sengen der jeget ligger; glasset kan ha romklang og sende fra en glemt tid; månen kan liste seg inn, speile seg i det halvfulle vannglasset på kommoden for så å ikke komme seg løs igjen.

I Bramness´ dikt kan man til og med ta seg en rotur på vannet i glasset! Det trengs det en god poet til for å klare. Hurra for det, eller: skål!