Harald Are Lunds platesamling omtales som mytisk. Nå spres den i et ryddesalg på Elverum.

Radiolegenden Harald Are Lunds platesamling ble solgt for et syvsifret beløp tidligere i sommer. Nå splittes deler av samlingen opp i et videresalg.

Mangeårig NRK-programleder Harald Are Lund etterlot seg en legendarisk platesamling. Foto: Arne Ove Bergo

15 minutter siden

Den legendariske NRK-programlederen og radio dj-en Harald Are Lund, gikk bort i fjor høst.

Lund var ansatt i NRK i 50 år og radiolyttere fikk et helt spesielt forhold til hans musikkprogrammer gjennom mange tiår. Lund ble kjent for å bane vei for ny og ukjent musikk.

