Drama til siste sekund da et av Norges mest kjente motiver ble solgt. Satte ny rekord.

Et stort oljemaleri av samme motiv blir vist frem under den siste utstillingen på gamle Nasjonalgalleriet. Foto: Heiko Junge, NTB

Motivet regnes som et ikonisk verk av norsk natur. Nå er det solgt til en europeisk kjøper etter en dramatisk budrunde.

15. juli 2021 16:38 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag kunne man se summen stige og stige. En akvarell av Harald Sohlbergs Vinternatt i Rondane ble solgt på auksjon gjennom auksjonsbyrået Sotheby’s på nett.

Bildet hadde ligget ute en uke. Budene skjøt fart på slutten, forteller byråets kunsthistoriker Cecilie Malm Brundtland.

– De siste budene kom bare sekunder før det stengte. Da forlenges fristen med 1 minutt. Dette skjedde flere ganger. Det var altså veldig spennende, sier hun.

Bare den siste timen steg prisen med tre millioner kroner. Til slutt ble det svært kjente motivet solgt for 16,1 millioner kroner. Det er godt over prisantydning på 10–14 millioner og ny rekord for et verk på papir av kunstneren.

Dette er akvarellen av Harald Sohlbergs kjente motiv «Vinternatt i Rondane». Det er 60x67 centimeter stort, mye mindre enn det som eies av Nasjonalmuseet. Foto: Sotheby’s

Motivet er ansett som et referanseverk for norsk nyromantikk og er blant annet å se som stort oljemaleri hos Nasjonalmuseet. Nå er det solgt til en europeisk samler, som foreløpig forblir anonym.

– Det regnes som et svært viktig motiv av norsk natur, kanskje viktigere enn Brudeferden i Hardanger. Så det er klart det har vært interesse fra nordmenn, sier Brundtland.

Men den internasjonale interessen for maleren ser ut til å ha økt. Sohlbergs kunst er blant annet blitt vist i både London og Wiesbaden i Tyskland de siste årene.

Slik malte Sohlberg seg selv foran motivet «Modne Jorder» i 1898. Foto: Wikimedia Commons

Sohlberg levde fra 1869 til 1935 og er én av de mest fremtredende malerne vi har fra perioden etter Edvard Munch. Bilder fra sistnevnte har enda høyere markedsverdi.

Nylig solgte rederarving og kunstsamler Petter Olsen to kjente Munch-malerier til en samlet verdi av 244 millioner kroner.

Til sammenligning ble et annet oljemaleri av Sohlberg, Modne Jorder, solgt for 28,4 millioner kroner i 2019. Også dette var rekord. Prisanslaget var 12–17 millioner.

– Det er et mye større maleri enn akvarellen som ble solgt nå. Sohlberg selv anså også Modne Jorder som et viktig verk, som han malte seg selv foran i et kjent selvportrett, sier Brundtland.