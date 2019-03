I disse dager markeres det at vi har hatt den verdensvide veven, www, i 30 år. Jubileet er en god anledning til å lese Shoshana Zuboffs bok om «overvåkingskapitalismen».

Boken har fått stor oppmerksomhet og mange lovord, etter at den kom ut tidligere i år. De mest entusiastiske sammenligner den med Rachel Carsons Den tause våren fra 1962. Carson regnes som en viktig fødselshjelper for miljøbevegelsen. Zuboffs varmeste tilhengere håper at hun skal spille samme rolle i kampen for å beskytte privatlivet vårt.