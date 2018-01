13. desember publiserte Dagens Næringsliv den første saken om at partiledelsen i Arbeiderpartiet hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Aps nestleder Trond Giske».

Søndag 7. januar meldte Giske selv på Facebook at han trekker seg som nestleder. «Hovedgrunnen til at jeg gjør dette, er at det er umulig for meg og familien å fortsette å stå i det presset vi har vært under de siste ukene», skrev Giske.

Siden Dagens Næringslivs sak sto på trykk, er det blitt publisert rundt 3000 medieoppslag om Trond Giske og varslene mot ham i norske medier. Tallene som er hentet ut, viser at den første «toppen» i dekningen kom 22. desember.

Retriever Norge

– Det var dagen etter at Trond Giske gikk ut og beklaget upassende oppførsel. Deretter roet det seg noe i romjulen før saken virkelig tok seg opp igjen like inn i det nye året. Medietrykket vil som regel fortsette i enhver uavklart situasjon, slik vi har sett i denne saken. Nå da Giske har trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet, er situasjonen mer avklart, og trolig vil vi oppleve at medietrykket blir mindre, sier analysesjef i Retriever, Guro Lindebjergen, til Aftenposten.

Tallene fra Retriever er hentet inn mandag formiddag, altså før Aps sentralstyremøte på ettermiddagen.

Fakta: Tall på medieoppslag Tallene Retriever har hentet ut inkluderer oppslag i alle riksaviser og regionaviser på papir samt papirutgavene av en rekke lokalaviser, magasiner og tidsskrift og alle landets nettaviser. De største og mest toneangivende fjernsyns- og radiosendingene er også regnet med. Saker som er publisert på nett en dag i et mediehus, blir telt med dersom den også står på trykk i papir dagen etter.

Etterlyser mer informasjon om innholdet i varslene

– Som menneske har jeg tenkt at det er et heftig kjør å stå i for Trond Giske. Jeg forsvarer ikke hans handlinger, men det har vært massivt, sier Anki Gerhardsen.

Hun er fast spaltist i «Medierevisjonen» i Aftenposten, journalist og teateranmelder.

Gerhardsen er kritisk til at offentligheten i lang tid ikke har visst hva innholdet i varslene har vært, samtidig som medienes kommentatorer og mediene selv har vært en aktør for fremdriften i saken.

– For den alminnelige leser og mediebruker må dette ha vært en underlig opplevelse. De har bare måttet stole på at pressen vet hva de driver med uten selv å kunne vurdere grunnlaget skikkelig. I lang tid har vi ikke visst hva varslene har inneholdt. Det er skrevet mange tekster fra medienes kommentatorer som har ment og synset, uten å skrive hva det egentlig er han har gjort, sier hun og legger til:

– Jeg ønsker meg en skikkelig diskusjon om nettopp kommentatorenes rolle.

– Kildekritikk har ikke vært et tema

Hun etterlyser samtidig flere ulike synspunkter på saken og spør om de som måtte ha alternative synspunkter, ikke har turt å si sin mening av frykt for sitt eget rykte og renommé.

– Jeg synes det har vært påfallende lite debatt rundt pressens fremstilling og vinklinger, og for meg er det en varsellampe. Når det er så få motstemmer, kan det hende vi ikke har skapt et åpent nok diskusjonsrom.

– Kan man si at mediene har tatt varslernes side og gitt dem full tillit, noe man ikke har gitt Trond Giske?

– Ja. Kildekritikk har ikke vært tema. Det har vært tydelig formulert at man skal støtte og stole på varslerne, og at de har det tøft og vanskelig. Det er forståelig. Men vi må alltid drive kildekritikk og stille kritiske spørsmål.

Vanskelig uten innsyn i varslene

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas synes det er vanskelig å se hvordan mediene kunne dekket saken vesentlig annerledes.

Siden innholdet i varslene om Giske aldri er blitt delt med mediene, har ikke pressen hatt mulighet til å vurdere innholdet kritisk, mener Wessel-Aas.

– Det kan ikke mediene ha gjort, fordi de ikke har kjent detaljene i varslene, sier han.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

Ap-ledelsens ansvar

Hovedansvaret for å gi Giske mulighet til å imøtegå selve innholdet i varslene har ligget hos ledelsen i Ap, mener Wessel-Aas.

– Giske har fått mulighet til å svare mediene, men har for det meste kommunisert gjennom en rådgiver og på sosiale medier.

– Saken er aldri blitt fremstilt som at den dreier seg om straffbare forhold eller anmeldelser til politiet. Det har dreid seg om et tillitsspørsmål til en person med de mektigste vervene i parti-Norge, og ikke minst om det politiske maktspillet rundt behandlingen. Det er umulig for mediene ikke å dekke saken eller vente til den er behandlet av interne organer, det ville være en unnlatelsessynd, sier Wessel-Aas.

Signe Dons

Etiske, ikke juridiske utfordringer

Jurist Anine Kierulf mener at den store og massive dekningen mot Giske skaper etiske snarere enn juridiske utfordringer for pressen.

– Denne totaliteten og presset gjør at kravet til etisk bevissthet hos redaktører og journalister øker. Juridisk har ikke jeg sett noen utfordringer, men det er jo alltid viktig å tenke på hensynene bak uskyldspresumpsjonen – altså at man er uskyldig inntil man er dømt for det man anklages for, forteller hun til Aftenposten.

– Har du reagert på noe av det du har lest i dekningen?

– Nei, men jeg har jo heller ingen full oversikt over dekningen. En grunn til at perioden med massiv omtale har vedvart, har vært hans potensielle, fortsatte maktposisjon fremover. Nå som han har trukket seg, er det mindre grunn til en så massiv omtale av hans person.