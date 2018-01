«The Greatest Showman:» Glattpolert og spektakulær

1 2 3 4 5 6 The Greatest Showman

Må en film være kul for at filmkritikere skal gi god karakter? I en kronikk i Variety skriver Owen Gleiberman om den kalde skulderen The Greatest Showman har fått blant filmkritikere. Han mener filmens hovedsynd er at den ikke er kul nok. Det kan nok stemme, for Michael Graceys fabel er en familiefilm uten de store konfliktene. Filmen er glattpolert og litt friksjonsløs, men det gjør den ikke automatisk til en dårlig film.

Kanskje er filmens største synd at den er en klassisk musikal, en sjanger som ikke automatisk gjør den til kritikerfavoritt. The Greatest Showman har ikke som Moulin Rouge ironisk snert eller La La Lands metaaspekt, men som musikal leverer den så sagmuggen flyr.

Ingen biografisk film

Nico Tavernise

Filmen tar oss med til 1800-tallet og den amerikanske showmannen P.T. Barnum. Virkelighetens Barnum var kompleks, men Graceys film har ingen ambisjoner om å være en biografi.

Den fokuserer på Barnums liv som hjernen bak sirkustradisjonen. Her viste han frem kortvokste, giganter, siamesiske tvillinger, havfruer og kvinner med skjegg. Det var bare fantasien som satte grenser for det vi i dag kaller frikshow.

Nico Tavernise

Det er klart du kan kritisere filmen for ikke å være kritisk til sirkuslivets etiske behandling av dyr. Barnums liv som politiker og hans kamp mot slaveriet kunne vært viet større plass. I stedet får du en klassisk historie om en fattig gutts vei mot stor rikdom med påfølgende hybris og fall fra storhet.

Alt er pakket inn i en god moral om at det er viktig å være som du er. Det er ikke originalt, men historien fortelles med så mye overskudd og energi at det er vanskelig å ikke bli sjarmert. Hugh Jackman får vist frem sitt talent som sanger i en musikal som er nærmere Oklahoma (1955) i familievennlighet enn The Blues Brothers (1980).

Flott musikk

Twentieth Century Fox

The Greatest Showman har det viktigste som trengs i en god musikal: fengende låter. Benj Pasek og Justin Pau, som også lagde musikken til La La Land, har skapt et heftig og rytmisk soundtrack tilpasset de spektakulære showscenene. Musikken sitter godt, og denne anmelderen gikk ut av salen nynnende på Golden Globe-vinneren «This Is Me».

Er du allergisk mot umotivert sang og dans, er du herved advart. Elsker du derimot glamorøse og spektakulære shownummer og en ekte feelgood-historie uten for mye tyggemotstand, er det på tide med en kinotur.