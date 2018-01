1 2 3 4 5 6 Spacewalker

Vi har sett så mange Hollywoodfilmer om amerikanernes «erobring» av verdensrommet at vi nesten har glemt at sovjetrusserne var like langt fremme. Derfor er Dimitriy Kiselevs velspilte drama en betimelig påminnelse om hvem som først ute med en «spacewalk», det vil si den første i romdrakt som forlot et romskip for å sveve i verdensrommet. For det var hva det handlet om på 1960-tallet da kappløpet om verdensrommet startet.

Det var kald krig og den ideologiske kampen måtte også tas videre ut i uendeligheten. Filmen skildrer de nervepirrende forberedelsene de to kosmonautene Pavel Belyayev og Alexey Leono gjorde i forkant av den første oppskytningen i 1965 med romskipet Voskhod 2. Planen var egentlig å skyte den opp i 1967, men den sovjetrussiske ledelsen under Leonid Ilyich Brezhnev krevde fortgang.

Hårete mål

Storytelling Media

Mesteparten av spenningen er knyttet til om de når disse hårete målene og overlever turen. Å lage medrivende film inne i en lite romskip er lettere sagt enn gjort, men regissør Kiselev, som lagde sci-fi-filmen Black Lightning i 2009, og de to skuespillerne gjør maksimalt ut av begrensningene.

Evgeniy Mironov og Konstantin Khabenskiy spiller dem som motsetninger – Alexey er impulsiv og emosjonell, Pavel er eldre og sindig. Disse sammensatte egenskapene virker i starten hemmende på samarbeidet, men de får det til å fungere og virke sammen når dramaet og utfordringene tilspisser seg. Her følger man en god gammeldags amerikansk dramaturgi vi vil kjenne fra storfilmer om amerikanske romferder, og de greier å nå målet «mot alle odds».

Patriotisk

Storytelling Media

Om Alexey er mer individualistisk enn Pavel, betyr ikke at han ikke kjenner sin plass. I starten av filmen blir romfartsprogrammets leder filosofisk når han selv merker presset fra myndighetene. Men han fastslår at menneskene trenger noe som holder dem på plass, ellers er resultatet kaos. Det er vel en holdning som også går hjem hos myndighetene i dagens Russland som har vært med på å finansiere filmen.

Dette er altså ikke en film som stiller spørsmål ved den offisielle historien, og vi får aldri vite noe om bakgrunnen til de to mennene, bortsett fra at de elsker familiene sine, landet sitt og at Alexeys patriotisme og pågangsmot forsterkes av barndomsopplevelser under Andre verdenskrig. Heller ikke på den måten er filmen så forskjellig fra mange av de amerikanske filmatiseringene av kjente oppskytninger ut i verdensrommet.