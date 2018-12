Lars Akerhaug er ny redaksjonssjef i Resett: – Innvandringssaken er verdt å gå i krigen for

1. januar forlater han den borgerlige nettavisen Minerva og den kristne avisen Dagen for å bli redaksjonssjef for det omstridte nettstedet Resett. Akerhaug er også medforfatter av Sylvi Listhaugs bok Der andre tier, og har vært en markant innvandrings- og mediekritisk stemme de siste årene.

Resett er blitt anklaget for å være en plattform for sterkt innvandringskritiske stemmer med ytringer som grenser mot rasisme, og for å nøre opp om rasisme. Blant annet ble de anklaget for rasisme etter omtalen av samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali i vår.