«Troll – kongens hale» er et proft og glatt animasjonseventyr

Det er sjelden vi får oppleve en norsk animasjonsfilm i 100-millioners klassen på kino. Det Hamar-baserte selskapet Sagatoon har i mange år utviklet fortellingen om trollet Trym i trolldalen. Med hjelp fra canadiske animasjonsfilmskapere og internasjonale finansiører – og uten en eneste million fra norske filmkonsulenter – har de kommet i mål.

Resultatet er en veldreid animasjonsfilm der man anvender storslått norsk natur som bakteppe for et fargerikt drama om en trollprins som må gjennom store prøvelser for å redde kongeriket. Det er et scenario vi har sett mange ganger før, men kanskje ikke i en magisk trollverden der hver eneste figur har en særegen norsk dialekt.