Sommeren 2014: Pål Hansen fra Asker er på jobb for The Sunday Times Magazine. Grungeikonet Courtney Love har satt av tre kvarter foran linsen hans. Hun skal bare bli ferdig i sminken først.

Så skjer noe uforutsett over Hansens studiostereo. En spillelistetilfeldighet gjør at «Come As You Are», et av glansnumrene til Loves avdøde ektemann Kurt Cobain, dundrer ut i lokalet – i reggaeversjon.