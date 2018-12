Man kan umiddelbart høre at Razika har gått nye veier på sitt fjerde album. Musikken er roligere enn tidligere. Blåsere og ska-gitar er byttet ut med duse synther og et svevende lydbilde.

Det betyr ikke at gruppen fra Bergen har mistet egenarten. Musikken er ikke like åpenbart energisk som før, men har fremdeles nerve. Dette er snarere et skritt videre i bandets karriere.