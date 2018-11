Den første norske doktoravhandlingen om Karl Ove Knausgård er publisert. Morgenbladet brukte tre helsider forrige helg til å presentere doktorandens hypotese, nemlig at Min kamp rommer en anklage mot mannen som i romanen går under navnet onkel Gunnar. Han skal ha «slått ihjel» sin egen bror, altså forfatterens far.

«Spekulativt visvas», sier onkel Gunnar i et tilsvar i Morgenbladet. «Nei, bruk heller midlene på rusmiddelforskning.»