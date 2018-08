PFU: Faktisk.no brøt ikke god presseskikk i faktasjekk av Ny Tids 11. september-artikkel

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Saken oppdateres.

Onsdag behandlet Pressens Faglige Utvalg en klage fra representanter av avisen Ny Tid. Klagen gjaldt en en faktasjekk som nettstedet Faktisk.no gjorde i fjor.

Utvalget konkluderte med at Faktisk ikke har brutt god presseskikk – og frikjente dermed faktasjekknettstedet, som var klaget inn på fem ulike punkter i Vær varsom-plakaten.

– PFUs konklusjon er at Faktisk ikke har brutt god presseskikk, sa leder Alf Bjarne Johnsen i PFU.

Bakgrunnen for klagen gjaldt en faktasjekk som Faktisk.no gjorde av en artikkel i avisen Ny Tid. Faktisk skrev at Ny Tid ukritisk videreformidlet en konspirasjonsteori.

Ny Tids artikkel hadde en tittel der det sto «’Innlysende at 9/11 var en eksplosjon’», og Faktisk skrev at dette er helt feil. Faktisk skrev også at forfatteren av Ny Tids artikkel ikke er uavhengig og objektiv, men en aksjonist.

Ny Tids representanter mente at Faktisk har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som krever at mediene kontrollerer opplysninger, gjennomfører kildekritikk og tilstreber kildebredde.

Faktisk har brutt dette punktet gjennom å konkludere uten tilstrekkelig dekning, og gjennom å stemple noen kilder som pålitelige og andre som upålitelige, mener klager.

Ny Tid opplyste at tittelen som Faktisk faktasjekket, sto i anførselstegn for å vise at innholdet var artikkelforfatterens mening om saken.