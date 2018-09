Å sykle. En besettelse er en kjærlighetserklæring til sykkelsporten som går over målstreken med nydelige personlige beskrivelser av et liv med sykkel.

Jeg må innrømme at jeg er veldig svak for bøker og filmer som handler om å bevege seg. Det er jo like paradoksalt som å se fotball på tv mens man spiser chips og strekker på beina. Jeg mener; sitte helt stille og lese om folk som går, løper, danser eller bokser – burde man ikke gjøre det selv, da, istedenfor å betrakte andre gjøre det?