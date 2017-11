Aftenposten skrev nettopp om problemet med svartebørssalg av billetter via Google-annonser. Kunder ender opp med å betale opp til firedobbel pris for billetter til norske forestillinger.

Nå tar Google grep for å rydde opp i villedende markedsføring.

Les hele saken her: Forbrukerombudet advarer mot svartebørssalg av billetter til norske evenementer.

Dette fremkommer i nye retningslinjer fra Google, som innfører en global sertifiseringsordning for aktører som videreselger billetter fra januar 2018.

Må fortelle om høyere pris

Neste år må alle som ikke er primærleverandør av billetter være sertifisert hos Google for å få selge billetter i annenhåndsmarkedet. Det skal tydelig fremkomme at annonsøren ikke er hovedleverandør av billetter. Selgerne må også gjøre kundene oppmerksomme på at billettprisene er høyere enn pålydende verdi.

Informasjon om avgifter og tillegg i pris skal fremkomme før kunden oppgir betalingsinformasjon. Dette gjøres «for å beskytte kunder mot svindel og forhindre potensiell forvirring», ifølge Googles nye retningslinjer.

– Vi har ingen ytterligere kommentar til denne saken, sier kommunikasjonsrådgiver Charlotte Ekholt i Google Norge og henviser til den utsendte meldingen om de nye retningslinjene og sertifiseringsordning for billettforhandlere.

Forbrukerombudet positive til nye retningslinjer

– Det er positivt at Google ser behovet for å gjøre noe konkret med tanke på hva slags problemer slik annonsering har skapt for forbrukerne, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukerombudet. Han bifaller at Google stiller krav til annonsørene.

Svartebørssalg av billetter til høyere pris enn pålydende er forbudt etter norsk lov. Det er også forbud mot villedende markedsføring, å late som man har lavere pris enn den som er reell.

– At Google setter noen eksplisitte krav til annonsører som videreselger billetter, håper vi kan bidra i riktig retning. Så gjenstår det å se hva slags effekt det vil få i praksis, sier Haug.

skjermdump

Vanskeligere for svartebørsselgere

Googles nye retningslinjer vil berøre den beryktede salgskanalen Viagogo og andre svartebørsaktører som videreselger billetter til konserter og arrangementer opp til firedobbel pris. Praksisen med annonser på Google for svartebørssalg har vært sterkt kritisert, senest av Folketeaterets direktør Knud Dahl i et intervju med Aftenposten. Han er glad for at Google nå tar problemet seriøst.

Scenekvelder: Fredrik Arff

– Vi er opptatt av at de som skal se forestillinger hos oss ikke føler seg lurt. Med de nye retningslinjene for annonser kan folk ta en informert beslutning når de kjøper billetter, og det er vi veldig glad for, sier Dahl og minner om at svartebørssalg er forbudt i Norge.

– Derfor råder vi alle til å kjøpe billetter direkte fra teateret de skal på. Da er de garantert å ikke bli lurt, sier han.