Når Viaplay nå lanserer en flunkende ny krimserie fra den islandske øykulden, kan vi vel forvente dystre arktiske landskapsbilder, balladeintro og ritualmyrdende psykopater i tvekamp med deprimerte politifolk? Langt ifra!

Stella Blómkvist er et tidvis morsomt og forfriskende nytt bekjentskap, som serien i all hovedsak kan takke hovedpersonen for.