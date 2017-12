NRK må spare nye millioner – varsler nedbemanning av 50 årsverk

Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her.

Styret i NRK har nå vedtatt budsjettet for 2018, og det er klart at statskanalen må spare millioner. Dermed er det duket for en ny nedbemanning, bekrefter kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– I løpet av 2018 må vi redusere den faste bemanningen med 50 årsverk. Vi må tilpasse bemanningen gjennom bruk av både naturlig avgang og sluttpakker, forteller Eriksen til Medier24.

NRK ba om 55 kroner i økt lisens, men på grunn av høyere momssatser fikk de 50 kroner. Det justerer ikke for den ventede lønns- og prisveksten.

I tillegg til nedbemanningen har NRK budsjettert med effektivisering for 50 millioner kroner, som de tok høyde for i lisensøkningskravet sitt.

NRK opplever økt konkurranse

Ifølge Medier24 sier Eriksen at NRK har redusert bemanningen med 10-11 prosent de siste fire årene. Det tilsvarer rundt 400 stillinger som er borte. Nå skal 50 til vekk.

– Dette kommer ikke bare som en direkte følge av at inntektene er mindre. Vi trenger også en omstilling og har behov for å frigjøre mer penger til innhold, fortrinnsvis norsk kvalitetsinnhold, sier Eriksen.

Han forteller at NRK opplever økt konkurranse fra internasjonale strømmetjenester, at sportsrettigheter blir dyrere, og at det neppe blir flere som betaler lisens fremover.

– Dette betyr at vi må tenke litt annerledes om hvordan kostnadene våre er sammensatt. Kuttene er ikke dramatiske for oss, men det er en jobb som må gjøres sammen med våre tillitsvalgte og ansatte. Derfor bruker vi det neste året på dette, sier han og fortsetter:

– Nedbemanningen blir en kombinasjon av naturlig avgang, der stillinger ikke blir erstattet, og av sluttpakker.

De ansatte er bekymret

Leder Ingvild Fagerheim Fjereide i NTL NRK, som organiserer mange redaksjonelle, men flest ikke-redaksjonelt ansatte, sier at hun er urolig for kuttrundene.

– NTL NRK er bekymret for at det nå kommer nye runder med nedbemanning, og at det ikke nødvendigvis skjermer innholdet til publikum å kutte i administrative stillinger. NRK har allerede kuttet mye her. Mange av oppgavene må fortsatt løses, og det er ikke bare effektivt og ressursbesparende å smøre disse oppgavene tynt ut på de redaksjonelle medarbeiderne, sier hun til Medier24 og fortsetter:

– Å frigjøre ressurser til innhold innebærer jo at de som jobber med innhold, kan konsentrere seg om det og ikke drive med administrative oppgaver.

NTL opplyser til Medier24 at i tillegg til de 50 årsverkene skal det være varslet en kompetanseforskyvning på 50-100 årsverk også til neste år.

– Det viktig for oss at dette i hovedsak blir erstattet ved kompetanseheving internt og ikke ved nedbemanning og nyrekruttering. Noe av det NRK trenger i fremtiden, må hentes utenfra, men vi ser at slik kompetanse i stor grad kan finnes og utvikles internt. Dette arbeidet kan være krevende, men for en stor og seriøs arbeidsgiver som NRK, er det mulig å få dette til, sier Fjereide.

Leder Richard Aune i NRKs journalistlag (NRKJ) forteller til Medier24 at kuttene må følge ambisjonene:

– Det viktige nå er et nedbemanningen skjer ved hjelp av frivillige løsninger, og det burde være fullt mulig. Vi vet ikke om nedbemanningen vil omfatte medarbeidere som jobber med redaksjonelt innhold. Men vi mener, nå som tidligere, at det må kuttes i arbeidsoppgaver før det nedbemannes.