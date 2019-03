Fredag ble det ble kjent at politiet har siktet teatersjefen på Black Box i Oslo og tre av kunstnerne som står bak stykket Ways of Seeing. De fire er siktet etter straffelovens § 267, som omhandler brudd på privatlivets fred.

Bjørnar Borvik er jusprofessor ved Universitetet i Bergen og spesialist på spørsmål om ytringsfrihet og privatlivets fred. Han mener det mest sentrale spørsmålet i saken er hva slags informasjon som blir spredd.