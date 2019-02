Det er ett bestemt punkt i Sjostakovitsj’ femte symfoni som alltid får tårene frem i øynene mine. All desperasjonen, poesien, humoren og skjønnheten går opp i en høyere enhet akkurat i det punktet. Tonene blir forvandlet til en kompleks følelsesmessig beskjed, fra en person jeg aldri kommer til å møte. Det er utrolig hvordan noe så immaterielt som musikk kan skape en så sterk fysisk reaksjon.

Nå får jeg litt hjelp til å forstå, gjennom en ny bok: Musikk og hjernen. Begge de to forfatterne er nevrologer, og de underviser på henholdsvis Musikkhøgskolen i Oslo og Griegakademiet i Bergen. Boken til Are Brean og Geir Olve Skeie er blitt en fascinerende fortelling om musikkens makt over mennesket.