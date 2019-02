– Den går vi for! Denne sangen er kul og morsom, ler Alma. Luna nikker og er enig. De har funnet en video med to griser med solbriller. Nå vil de to tiåringene fra Slependen lage en tullevideo med samme sang.

Millioner av brukere gjør dette hver dag. Nye regler gjør det klart at barn under 13 år må ha tillatelse fra foreldre for å delta i sosiale medier. Like fullt har norske barn, og spesielt jenter, kastet seg over det nyeste sosiale mediet i titusentall – helt fra 8–9-årsalderen.