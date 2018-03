Konsertanmeldelse: Den noe uferdige prins Harry

1 2 3 4 5 6 Harry Styles

Det kan være lett å glemme hvor populære det engelske boybandet One Direction egentlig var for bare få år siden, men de var enorme. Det mintes man kjapt da Harry Styles (24) i rustrød fløyelsdress entret scenen foran 9000 mennesker av svært skjev kjønnsbalanse i Oslo Spektrum.

Hylene som møtte ham var kanskje ikke like høye som da One Direction gjestet Telenor Arena i sin storhetstid, men det var ikke langt unna. Fortsatt unge og lovende Harry svarte med å gi blodfansen en del ting de ikke brydde seg særlig om, men til slutt nok hits, show og smil.

– Herregud, så vakker han er, som en jente så korrekt sa det til sin venninne på vei ut.

Torgeir Strandberg

Fra boy til mann

One Direction er for lengst historie, og prins Harry er for alvor i gang med transformasjonen fra boy til mann. Fra ungpikeidol til fullblods artist, veien som for eksempel en Justin Timberlake eller en Robbie Williams med hell har gått før ham.

Og Harry er godt på vei, etter å i fjor ha gitt ut et debutalbum fylt med mange gode låter i krysningen mellom pop og rock. Et album som har slått an spesielt i Amerika, der man elsker slike «reiser».

Konsertkvelden i Spektrum begynte ypperlig med den spretne rockelåten «Only Angel», som låner takt, tone og riff fra noen av de store britene, det være seg Stones, Blur eller Verve. Den satte standarden for en kveld som handlet mer om drivende rock enn pur pop, og de hylende jentene måtte raskt finne seg i å lytte mer til tung gitar enn bare å skrike.

Torgeir Strandberg

En nokså traurig første halvdel

Problemet er at ferske Harry fortsatt ikke har så fryktelig mye å spille på, og at konserten raskt dalte i intensitet da mye i starten handlet om de noe tammere låtene fra solodebuten. Greit å få dem unna, liksom. Coverversjonen av One Directions «Stockholm syndrome» satt heller ikke i ny, røffere tapning.

Servert med sjeldent ullen lyd og tidvis sviktende stemme fra en lett hostende og forkjølet Harry, ble det noe nokså traurig over første halvdel. Langt fra den showmannen alle trodde man skulle få se og høre. Unntaket var et glimt av god melodi og lyden av et svært stødig band i den roligere låten «Ever since New York».

Torgeir Strandberg

Humoristen Harry leverte varene

Men så, etter den obligatoriske turen ut for å spille et par låter akustisk på en scene midt blant publikum, tok det brått full fyr i teltet. Alt var puttet inn i andre halvdel, uten tvil.

Først fengende «Anna», flørting gjennom One Directions «What makes you beautiful», og så et herlig høydepunkt da humoristen Harry spottet tre jenter på vei ut langt bak på tribunen, og nektet dem å gå.

– Det er ikke bra for min narsissisme når noen går tidlig fra showet, sa Harry. – Så gå tilbake og sett dere ned igjen.

Jentene fulgte rådet, smart nok, for det som kom var tross alt en knall versjon av «Sign of the Times». En av fjorårets aller beste låter, og den som har fått folk til å sammenligne ham med alt fra Elton John og David Bowie til Robbie Williams. Selve beviset på det kan bli en bunnsolid låtskriver, sanger og artist ut av den fortsatt mest av alt lovende Harry, og tirsdagens soleklare høydepunkt

Torgeir Strandberg

Trenger flere låter

Ekstranumrene som kom etterpå var tilnærmet plankekjøring, blant annet med en cover av «The Chain» fra frontmannens favoritter Fleetwood Mac, og til slutt hans egen, høyenergiske «Kiwi». Han gikk så av med hendene hevet over hodet.

Oppsummert er det opplagt at Harry Styles trenger noen år til og flere virkelig gode låter på å bli like stor som disse andre gigantene som har gått «boyband til kredibel»-løypa, men grunnlaget er for all del solid.

For han er ikke bare vakker, han kan synge og skrive fete låter også.