Jo Nesbøs «Macbeth» faller sammen etter lovende start

Jo Nesbø

Macbeth

Aschehoug

Virginia Woolfs gamle forlag The Hogarth Press fikk for noen år siden ideen om å la kjente romanforfattere skrive hver sin moderne versjon av et Shakespeare-skuespill. Edward St. Aubyn har forsøkt seg på King Lear og Margaret Atwood på Stormen, og nå er det Jo Nesbø som har omgjort Shakespeares konsentrerte og nattsvarte morddrama Macbeth til en nesten seks hundre sider lang Nesbø-roman.

Forlagets idé høres umiddelbart bedre ut enn den antagelig er. Den høylitterære og stilsikre St. Aubyn virket nokså paralysert i sin oppdatering og leverte noe som ikke kom i nærheten av hans selvbiografiske romanserie om Patrick Melrose.

Ambisiøse forfattere kan vanskelig bli annet enn vingestekket når de legger seg så tett opp til sentrum i den vestlige litterære tradisjonen.

Nesbø virker cool

Som den mer lavlitterære røverromanforfatter han er, virker Nesbø i utgangspunktet mer cool. Handlingen i hans Macbeth er lagt til en sliten og gjennomkriminalisert by i Skottland tidlig på 1970-tallet. Macbeth selv er et barnehjemsbarn med rusfortid som er blitt mellomleder i politiet, og som av tilfeldigheter, maktspill og sin høytflyvende kjæreste, kasinoeieren Lady, ser en mulighet til å bli noe mer.

Der Shakespeares middelaldergeneral dreper kongen for selv å overta tronen, er det byens relativt hederlige politisjef som nå blir offeret.

ASCHEHOUG

Den innledende oppbyggingen av dramaet tar ca. 110 sider, og disse fungerer fint. Det rike persongalleriet settes effektivt opp i en dramatisk konstellasjon, vi følger noen av Macbeths blodige politibragder, og over det hele står den lokale narkotikaproduksjonens mesterhjerne og hans tre hekser: vanskapte dopbryggere importert fra Kina. Dette er funksjonelt beskrevet med rask kryssklipping fra scene til scene, som om boken allerede var filmet.

Avstanden til Shakespeare er stor nok til at det oppstår en spenning med hensyn til hvor tett forholdet skal bli, til hvor stor frihet Nesbø har tenkt å gi seg selv. Kanskje er det mulig ikke bare å skrive en grei Nesbø-roman i skyggen av Shakespeare, men også å få tilført reell ny inspirasjon!

Lady blir en overspent klisjé

Deretter blir det vanskeligere. Tiden er inne for den store forbrytelsen, og romanen faller sammen. Hverken Macbeth eller Lady er bygget godt nok opp som troverdige mordere, og det demoniske ved Lady blir en abrupt og overspent klisjé. Slik låter hun når hun skal oppildne den mer tvilende og usikre Macbeth til dåd:

«Hvis det er moralen din som tar overhånd, så tenk i tilfelle på at du er bundet av løftet du ga meg i går natt, Macbeth. Eller forteller du meg at det jeg så og tolket som mot da du drepte Ernst Collum bare var en guttunges uansvarlighet fordi det ikke var ditt eget, men min croupiers liv som lå i potten? Mens nå, når du må risikere noe selv, flykter du som en feig hyene?»

Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Det er umulig å forstå at dette kan lokke noen alvorlig ut på skråplan, aller minst Nesbøs Macbeth som, i motsetning til Shakespeares, later til å ha et hjerte av nesten gull. Samtidig kommer nå roman og skuespill i så tett berøring at sammenstillingen blir kvelende: Hvem trenger side på side med Nesbø-prosa for å få et matt gjenskinn av hva Shakespeare gjør på et par linjer?

Macbeth er kjent som forfatterens mest kontante og konsise skuespill, og hovedpersonen befinner seg lenge før start i en feber av ukontrollerbare ambisjoner og onde forutanelser. Med en gang heksene spår at han skal bli konge, gir han etter «for eit innfall/som ser så grufullt ut at håret mitt/vil av, og hjartet slår mot sidebeina» (Edvard Hoems oversettelse).

Den tøffere Lady Macbeth påkaller uten å nøle ondskapens styrkende hjelp: «Kom, no, de ånder/som tener dødstankar, slett ut mitt kjønn,/fyll meg frå topp til tå med skitten gru,/heilt breiddfull, gjer at blodet mitt blir tjukt,/steng veg og tilgang til alt samvitsagg,/så ingen menneskelege medynks-innfall/skiplar mitt dødsmål,/eller gir det fred/før det er nådd!»

Kjører seg fast

I stedet for å skjele så slavisk til Shakespeare burde Nesbø ha konsultert kriminallitterære mesterverk som James M. Cains The Postman Always Rings Twice (1930) og Double Indemnity (1935), begge dypt macbethske i ånd og struktur, men befridd fra alle krav til etterligning.

I Postman er det en uønsket ektemann som skal av veien, og lidenskapen mellom de to morderne bygges opp fra ingenting ved hjelp av noen få setninger av typen «Jeg kunne lukte henne», «Gaffelen klirret mot tallerkenen», og «Jeg hadde fått inn et slag under guarden og truffet henne hardt, så det gjorde vondt». Elleve sider inn i boken er drapet allerede uavvendelig planlagt, og leseren kjøper nødvendigheten i det uten motforestillinger.

Nesbø kjører seg derimot fast i disse nøkkelscenene. Mordet på Duncan tværes ut og skusles bort og tappes for mening etter alle kunstens regler. Macbeths fortid som rusavhengig får gripe forstyrrende og avdramatiserende inn i det som skulle ha vært i fokus: Hans psykologiske konstitusjon, de gigantiske eksistensielle fristelsene, en allerede fullt opphetet forestilling om hva som venter på den andre siden av forbrytelsen.

Motiveringen er egentlig fraværende: Mordnatten tenker Macbeth at han og Lady «kanskje kunne […] utgjøre en forskjell, skape byen i sitt bilde, videreføre det Duncan hadde påbegynt og drive det lenger enn Duncan ville ha greid.»

Vanskelig å ta alvorlig

Mot slutten blir alt enklere igjen: Voldsorgier og action-effekter stables oppå hverandre, men det avsettes også litt tid til å dyrke det som kunne ha vært en bedre Nesbø-romans kjerne: Macbeths livslange vennskaps- og konkurranseforhold til Duff, hans nemesis.

Likevel: Den skal være en velvillig leser som klarer å få en oppriktig pasjon inn i bokens stive og skriftlige setninger, eller å føle et minimum av litterær ambisjon og omtanke fra Nesbøs side, eller i det hele tatt å ta hans Macbeth alvorlig som kriminallitteratur.

#målese: Macbeth for nybegynnere

Utallige bøker og filmer er inspirert av Macbeth. Her er våre lesetips + et filmtips.

William Shakespeare: «The Tragedie of Macbeth» (1606)

Amazon

En av forfatterens fem sentrale tragedier (sammen med Hamlet, King Lear, Othello og Antony and Cleopatra). Ekteparet Macbeth tar livet av Kong Duncan i en tilstand som gjør det vanskelig å skille erotisk rus fra politiske ambisjoner. Urforbrytelsen leder til en rekke nye mord, og de to overmannes raskt av angst, hallusinasjoner, galskap og en innsikt i menneskets litenhet.

De utydelige overgangene mellom hovedpersonens sjelsliv og de ytre handlingene har gjort at Macbeth kan regnes som verdens første ekspresjonistiske drama. Dostojevskijs roman Forbrytelse og straff er én av dramaets mest prominente litterære etterkommere.

William Faulkners roman Larmen og vreden henter sin tittel fra monologen der Macbeth beskriver livet som «ei segn/fortald av dåren, full av larm og vreide,/men utan meining. En merkelig serie dødsfall og ulykker har fulgt dramaets oppsetningshistorie, og «det er kjent som vanskelig å spille. Laurence Olivier triumfert i 1955, og på Youtube finnes Trevor Nunns feirede oppsetning med Ian McKellen og Judi Dench (1978).

Amazon

Harold Bloom: «Shakespeare. The Invention of the Human» (1998)

Den amerikanske kritikerens inspirerte og personlige gjennomgang av alle Shakespeares skuespill, styrt av en utpreget romantisk innlevelse i Shakespeares viktigste personer. For Bloom er Macbeth en mann uten innhold, viljeløst utlevert til sine egne lengsler og fantasier, og det er bare naturlig at skuespillets berømte hekser har fått innpass i hans sjel. Likevel har han en merkelig evne til å være til stede i sine overskridende, uvirkelige tilstander, noe som gir ham tragisk verdighet og tilskuerens «skrekkslagne sympati.»

Amazon

Orson Welles: «Macbeth» (1948)

Akira Kurosawa, Roman Polanski og mange andre har laget film av Macbeth. Orson Welles’ primitivistiske lavbudsjett-versjon (laget på 23 dager) var for mørk og underlig for publikum og kritikere da den ble lansert i 1948 og havnet i skyggen av Oliviers glattere Hamlet fra samme år. Etter en restaurering på begynnelsen av 80-tallet har filmen hatt stigende ry.

De andre skikkelsene er stort sett skygger rundt Welles’ hovedperson, som beveger seg rundt i noe Jean Cocteau, en tidlig beundrer, kalte «en drømt undergrunn, en nedlagt kullgruve eller en ødelagt kjeller». Lady Macbeth kunne ha vært bedre, men hundreogførti minutter med Shakespeare-replikker fremført av Welles blir raskt en besettende opplevelse.

Goodread

James Thurber: «The Macbeth Murder Mystery» (1937)

Flere detektivromaner er bygget rundt Macbeth, som Marvin Kayes Bullets for Macbeth (1976) og Ngaio Marsh’ Light Thickens (1982). Mer fornøyelig er kanskje den legendariske New Yorker-humoristen James Thurbers epistel om møtet med den ivrige kvinnelige krimleseren som har rotet seg inn i Shakespeare og ikke et øyeblikk tror at Macbeth kan være morderen eller at Lady Macbeth står bak: ”Det er selvsagt dem man mistenker mest, men slike er aldri de skyldige – de burde iallfall ikke være det.”