Zeshan Shakar har opplevd noe så sjelden som at debutboken Tante Ulrikkes vei er trykket i fem opplag innbundet, tre opplag i pocket og totalt 16.000 eksemplarer. Det er intent mindre enn eksepsjonelt bra for en debutant.

På toppen belønnes han nå med Tarjei Vesaas’ debutantpris, heder og 60.000 kroner.

– Hvordan er det å få en slik anerkjennelse?

– Det er kjempegøy, men samtidig litt skremmende når man ser på listen over hvem som har fått prisen tidligere. Men det er først og fremst smigrende og kjempeinspirerende når det gjelder videre skriving. Prisen er rett og slett en skikkelig selvtillits-boost.

I debutromanen skildrer han oppveksten til to unge gutter på Stovner. Den ene gjør akademisk karrière, den andre klarer seg ikke så bra. Oppvekstromanen fra Groruddalen ble møtt med gode kritikker fra et samlet anmelderkorps i fjor høst.

– Hvordan har du opplevd mottagelsen av boken?

– Det har vært overveldende, jeg hadde ikke trodd at en historie om to minoritetsungdommer skulle treffe så bredt. Men tematikken angår mange.

Troverdig skildring av livet på Stovner

Anmelderne har påpekt at Shakar skriver med stor troverdighet når han skildrer livet på Stovner og i Oslo generelt, men også at boken rent litterært er svært vellykket.

– Hva blir du selv mest glad for å høre?

– Det betyr mest at jeg får tilbakemelding på det kunstneriske uttrykket. Det er et skjønnlitterært verk. Men jeg blir også glad for at anmelderne liker tematikken og historien jeg forteller.

En historie fra det moderne Norge

Han tror det er en blanding av to ting som gjør at han treffer så mange lesere:

– Jeg tror folk har savnet en slik historie fra det moderne Norge. Og så håper jeg at boken sier noe universelt om oppvekst som gir gjenklang hos folk generelt, sier Shakar, som er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og jobber som spesialrådgiver i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Rådhuset.

Om planene fremover sier han:

– Jeg har noen oppdrag, skal være med på noen festivaler og skriver noen små tekster. Til sommeren skal jeg sette meg ned og se om jeg får begynt på noe nytt.

Trodde ikke at han skulle bry seg om anmeldelsene

– Jeg trodde ikke jeg skulle bry meg om anmeldelsene, men det må jeg bare innrømme: man bryr seg om anmeldelsene, det er dritgøy. Jeg trodde ikke at jeg som debutant skulle bli vurdert så mange steder. Jeg føler meg som en veldig privilegert debutant.

– Er du blitt minoritetenes forfatter?

– Ja, jeg blir vel kanskje oppfattet som det. Jeg er blitt «han forfatteren fra Stovner» og det lever jeg godt med. Men så blir det jo opp til meg om jeg kommer til å fortsette å skrive om integreringsspørsmål, eller om jeg beveger meg mot noe annet. Vi får se. Jeg lurer jo på hva som skal til for at noe blir norsk. Det er ikke en innvandrerroman jeg har skrevet, og det ble jo også fremhevet av flere anmeldere.

– Et av hovedtemaene er hvordan omverdenens blikk på Stovner preger de som bor på Stovner. Det var alltid så mye negativt utenfra, det gjør noe med deg.

– Du jobber til daglig med skole og utdannelsespolitikk i Rådhuset. Hvordan skal man best angripe utfordringene i Oslo?

– Da er man tilbake til levekår og sosiale utfordringer. Man må satse flere ressurser på elevene som trenger det mest. Man må aktivt skjevfordele ressursene til dem som har størst behov. Samfunnet er så gjennomorganisert i dag, og de som faller utenfor, faller desto lenger utenfor. Dette er komplisert, men utrolig viktig å gripe tak i.

Mange er genuint nysgjerrige

– Hva sier leserne du møter?

– Jeg får ofte bekreftet at folk som ikke er oppvokst i Groruddalen ikke aner hvordan det er. Mange er genuint nysgjerrige. Slik sett er jeg blitt et ufrivillig sannhetsvitne.

– Det morsomste har vært å møte ungdommene. Når jeg møter unge lesere som for første gang har lest en bok, fordi de føler at jeg skriver om noe som er relevant for dem, da blir jeg virkelig glad. Det er den beste attesten, sier Zeshan Shakar.

