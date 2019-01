Skal gjøre norsk film «mindre hvit»

– Vi vil styrke den norske filmen i samfunnet og gjøre den relevant for alle. Uansett om du er annengenerasjons innvandrer, mann eller kvinne, om du bor i nord eller sør, håper vi dette kan bidra til at filmskaperne får et bevisst forhold til hvordan de presenterer en historie, sier Sindre Guldvog, direktør i Norsk filminstitutt.

I en ny handlingsplan, som ble presentert i Tromsø mandag, heter det at norsk film bør ha mangfold når det gjelder kjønn, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, alder, seksuell orientering, geografisk tilhøring, funksjonsevne og sosial bakgrunn.