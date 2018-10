Det er vrient å få klassisk operakomikk til å bli virkelig morsomt for et moderne publikum. Farsegrep er liksom ikke så populært om dagen: Folk som kler seg ut som hverandre, dører som smeller opp og igjen, karikaturaktige stereotyper. Ofte ender det i velvillig humring fra publikum, en høflig anerkjennelse av at jo, dette var vel artig for 100 år siden.

At høstens første egenproduksjon i Operaen evner å få Puccinis fjasete miniopera Gianni Schicchi til å bli lattervekkende, er derfor ikke så lite imponerende.