EU-topp truer med å splitte opp Google

I et intervju med britiske The Telegraph får Margrethe Vestager spørsmål om hvorvidt den eneste løsningen på Google markedsdominans er å splitte opp selskapet i mindre deler.

– Det er viktig å holde det spørsmålet åpent og på agendaen, svarer hun.

– Vi er ikke der ennå, men vi må holde øynene åpne, fortsetter Vestager, før hun advarer mot at Google skal bli så store at de til slutt er uunnværlige for andre selskaper og for økonomien.

EU-kommisjonen er EUs utøvende organ. Kommisjonen består av 28 representanter, blant dem danske Vestager.

– De store har et spesielt ansvar

I Europa har Google over 90 prosent av søkemarkedet.

– Vi forbyr ikke suksess i Europa. Du kan få bli dominerende, men da får du også et spesielt ansvar for ikke å ødelegge den allerede svekkede konkurransesituasjonen, sier Vestager til The Telegraph.

Uttalelsene om Google kommer samtidig med at flere av verdens største teknologiselskaper er i hardt vær. Facebook sliter med den største personvernskandalen i selskapets historie.

EU-kommisjonen har også sett seg lei på hvordan giganter som Google, Facebook, Apple og Amazon unngår skatt i europeiske land.

De foreslo i forrige uke nye regler som kan øke selskapenes skatteregning med 47 milliarder kroner i året. Kommisjonen har foreslått både hastetiltak og mer langsiktige endringer i skattereglene.

Ga Google rekordbot

Margrethe Vestager har gjort seg bemerket for sin harde linje, særlig overfor Google, Facebook, Apple og Amazon.

I juni ga hun Google en rekordbot på 23 milliarder kroner. Bakgrunnen var at selskapet hadde misbrukt sin markedsdominans som søkemotor. Mer spesifikt hadde de gitt ulovlige fordeler til et annet Google-produkt, en shoppingportal for sammenligning av priser.

EU-kommisjonen mente selskapet hadde styrt søkeresultater mot sine egne tjenester.

Google fikk 90 dager på seg til å endre praksisen. I ettertid skilte Google shoppingportalen ut i et eget selskap.

I oktober ga EU-kommisjonen Amazon en regning på 2,3 milliarder kroner som må betales til Luxembourg. Boten var et ledd i kampen mot skatteunndragere fra Silicon Valley.