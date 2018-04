Sam Smith: Praktfull stemme, ustø som entertainer

1 2 3 4 5 6 Sam Smith

«I don´t have money on my mind, I do it for the love».

Tekstlinjen fra Sam Smiths fjerde single, den andre på egen hånd, var og er korrekt. Riktignok har han tjent bøtter med cash etter gjennombruddet som sanger på Disclosures hit «Latch» i 2012, men det er så mye lengtende og etter hvert gjengjeldt kjærlighet i Sam Smiths låter at de nesten sprekker.

Det som ikke sprekker, er engelskmannens lyse og storslåtte stemme. Én av de bedre i popen akkurat nå.

Smiths låt «Stay with me» vant «record of the year» under Grammy-utdelingen for tre år siden, men det er lett å påstå at den tildelingen handlet minst like mye om hans sangprestasjon som låtskriverkunsten. Siden har mannen fortsatt å overbevise som sanger, i låt etter låt etter låt, selv om materialet under tidvis har vært nokså flatt.

Slik er det også live i Telenor Arena mandag kveld. Stemmeprakten står til glitrende, men entertaineren Sam Smith svikter litt i forsøket på å tekkes en stor sal.

Best i rolige partier

Entreen sier mye om kveldens innhold. Sam Smith kommer opp gjennom gulvet sittende på en stol med hodet i hendene som en plaget mann. «I´ve been burning», starter han, «yeah, I´ve been burning up since you left».

Og det brennende kjærlighetstemaet slippes aldri, om det så handler om å tro på seg selv, om personene som gjør ham godt, eller det er bruddene som gjør tilsvarende vondt.

Dette er tross alt mannen som – sammen med norske Stargate som låtskrivere – har innrømmet at han er «Too good at goodbyes», og selv om hans største hitlåt er desperate «Stay with me», så vet han at bruddet vil komme fordi hovedpersonen vet at «I´m not the only one».

Fire av mannens største hits på rappen der, selv om de kom strategisk plassert utover i en konsert som svingte fra ypperlig soulpop til flat storbandfunk. Ikke overraskende er Sam Smith best i de roligste låtene der stemmen får all plass til å skinne.

Allerede i nevnte «I´m not the only one» som låt tre er det fullt mobillys og god allsang, og en nydelig versjon av påfølgende «Lay me down» blir kveldens største høydepunkt.

Jan Tomas Espedal

De rørende øyeblikkene kommer

Etter et flatt midtparti med blant annet hans overdramatiske Bond-låt «Writing´s on the wall», kommer et par knallåter til: «Money on my mind» og «Like I can», som begge fungerer godt i litt oppjaget tempo. Andre forsøk i samme stil misser helt i mangelen på fengende melodi, og man blir sittende og glede seg til neste ballade.

Det er lett å forstå hvorfor Sam Smith ønsker og føler at han må dra opp intensiteten i konsertene sine nå, han fyller tross alt store haller med mye folk, men totalopplevelsen ville blitt bedre uten disse partiene.

For det er når bandet holder seg støttende i bakgrunnen og lar konserten styres av de fire sterke koristene og hovedpersonens stemme, at de rørende øyeblikkene kommer.

I de låtene som er så sterke på platene, og som gjør at en ofte smilende Sam Smith så tydelig treffer publikum i begge kjønn og alle aldre.