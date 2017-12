Progressive Ola Kvernberg i stort format og stor form

1 2 3 4 5 6 Ola Kvernberg

Mens musikkåret 2017 toner ut, og for et år det har vært for norsk musikk, kommer Ola Kvernberg med Steamdome. Et album som blåser deg ut av godstolen.

Musikken er en fysisk opplevelse, samtidig som dens stadig skiftende kaskader av rytmikk, stemninger, intrikate avsporinger, lekne musikalske referanser og driv gjør dette til en mektig lytteropplevelse.

Hør låten «Caterpillar» fra albumet her:

Et formidabelt band

Ola Kvernberg fortsetter sin imponerende musikalske reise der ingenting skal være uprøvd. Han er den nytenkende felespilleren som falt for swingjazzen, sprengte rammene for sitt instrument og så seg aldri tilbake. Han dukker opp i de underligste sammenhenger, samler kunnskap og utnytter sin brede erfaring til å skape nye musikalske møteplasser.

Denne gangen har han samlet et formidabelt, stort band bestående av tre mektige trommeslagere; Erik Nylander, Hans Hulbækmo og Børge Fjordheim, samt bassist Nikolai Hængsle, gitarist Øyvind Blomstrøm og Daniel Buner Formo på orgel. Selv spiller Kvernberg en rekke ulike instrumenter.

Sammen skaper de et bilderikt univers, til tider heseblesende, intenst og viltvoksende, men også med pustepauser av mer dvelende art. Den musikalske iderikdommen er grenseløs.

Dynamisk spennvidde

Norsk musikk har aldri hatt en sterkere posisjon enn i dag. Det er slik at man må klype seg i armen, og på et vis kan Ola Kvernberg være et perfekt symbol på det kreative mangfoldet vi kan glede oss over på tvers av ulike sjangre. I hans musikk smelter ulike impulser sammen i et nærmest filmatisk tablå der progrock møter spaghettiwestern, spacerock og funk. Samtidig merkes jazzelementets lekne vidsyn der som en intuitiv rettesnor.

En Steam Dome er kuppelen over ventilen på et damplokomotiv. Det er ikke bare å pese på for å øke farten. Her trengs en dreven kapellmester som kan nyansere virkemidlene, og der er Kvernberg en dynamisk mester.

Det er ikke alltid lett å kontrollere dampens kraft, og slik fremstår også musikken. Fremadstormende, brutal og rendyrket perkussiv i det ytre. Det blir allikevel aldri ustrukturert eller overlesset. Det som om musikerne hele tiden gir og tar der solopartiene glir inn og ut av lydbildet. Som lytter er man hele tiden på tå hev.

Ola Kvernberg

Rastløst kreativ og fremadrettet

Det er en dynamisk helhet albumet gjennom, men selve juvelen er «Black Lemon», som med sin pulserende groove, mektige oppbygging og forløsning borrer seg inn i bevisstheten.

Steamdome er som skapt for konsertscene, noe også de få konsertene bandet har hatt gir bud om. Det er imidlertid ingen motsetning her mellom å lytte til albumet og se dem live. Tror begge deler kan gi like mye glede.

Ola Kvernbergs Steamdome spiller i nye Røverstaden 31. januar neste år.