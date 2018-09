Helene Uri: Hvorfor går ingen i kolonialen lenger?

Når noe nytt oppstår, oppstår også nye ord. Tendensen til å stå frem som krenket førte til ordet krenkomani. For noen uker siden kunne vi lese om den algeriske mangemillionæren som ville betale burkabøter for danske kvinner. En burkabot er noe man risikerer å få etter at det er innført burka- og nikab-forbud på offentlige steder, blant annet i Danmark.

To kvinner som bestemmer seg for å fostre opp barn sammen, kan kalles henholdsvis fødemor og medmor. Fødemor er betegnelsen på kvinnen som bærer frem og føder barnet. Hennes partner er medmor.