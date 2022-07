Gard Nilssen Acoustic Unity: Klassemusikk med dype røtter

Gard Nilssen Acoustic Unity gir gamle jazztradisjoner ferske måter å være på.

Saksofonist André Roligheten, bassist Petter Eldh og trommeslager Gard Nilssen er Acoustic Unity.

Som trommeslager og leder for et jazzband, står Gard Nilssen solid plantet i en lang og sterk tradisjon. Art Blakey, Tony Williams, Max Roach, Paul Motian, Bill Bruford og Paal Nilssen-Love er seks betydelige trommeslagere og anførere for små og store grupper som har skapt klassemusikk.

Det finnes selvsagt langt flere der ute, og man kan jo lure på om de har noe til felles, bortsett fra et høyt ambisjonsnivå.