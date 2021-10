Forventninger og jubel da Munch endelig åpnet dørene

Summende forventning i kø og trengsel da det nye Munchmuseet i Bjørvika endelig åpnet dørene fredag kl. 17.

Tusenvis av mennesker samlet seg for å overvære åpningen av Munch i Bjørvika fredag.

Applausen runget fra tusenvis av tilskuere da kong Harald erklærte Munch for offisielt åpnet. Selve snorklippingen overlot han galant til «en som kjenner kunsten», nemlig dronning Sonja.

Endelig kunne Munch åpne dørene i Bjørvika, 13 år etter at det ble bestemt å flytte museet fra Tøyen. Den høyreiste og omstridte bygningen har kostet rundt 2,7 milliarder kroner.

– Munch skal være åpent, inkluderende og inviterende. Alle skal være stolte av dette museet, sa byrådsleder Raymond Johansen. Ordfører Marianne Borgen fulgte opp:

– Munch er større enn Oslo og Norge. Munch er en verdenskunstner, sa hun.

Så toget alle prominensene inn i det ruvende museumsbygget: kongepar og kronprinspar, statsminister og statsråder og mange heldige innehavere av billetter til åpningskvelden. Endelig kunne de innta museet og ta rulletrappen opp til salene fylt med Edvard Munch-kunst. Folk ble sluppet inn puljevis.

– Jeg tror jeg kan si – på vegne av alle – at dette har vi gledet oss til. Endelig kan vi samles, og snart skal vi gå inn de store dørene til en ny attraksjon – ikke bare i vår hovedstad, men i Norge, og i verden, sa kong Harald i sin tale.

Munch-slektninger i køen

– Vi er i slekt med Edvard Munch og gleder oss veldig! I køen av heldige innehavere av inngangsbilletter står Ingunn Munch og hennes far, Johan Storm Munch, sammen med ordfører Harald Sve Bjørndal fra Vågå.

– Vi representerer Vågå i nettverket med Munch-steder. Det er veldig fint og på tide at Edvard Munchs kunst får rom til å vises i sin helhet, sier Johan Storm Munch. Hans farfar var tremenning og venn av Edvard Munch. Nå gleder slektningene seg stort til å oppleve kunsten og det nye museet.

Fakta Nye Munchmuseet Et av verdens største museer tilegnet én kunstner.

11 utstillingssaler er fordelt over syv etasjer.

Bygningen er tegnet av det spanske arkitektkontoret Estudio Herreros.

Har en grunnflate på 4365 kvadratmeter og er 60 meter høyt.

Det største utstillingsarealet er på 1100 kvadratmeter. Total er utstillingsarealet nær 4,5 ganger større enn i det tidligere museet.

Det har gått med 16.350 kubikkmeter betong, 2950 tonn armeringsjern og 1500 tonn stål.

Fasaden er kledd med nær 400 tonn glass og rundt 4000 bølgende aluminiumspaneler.

Totalt har museet 16 rulletrapper. Det har ni heiser, hvorav fire er for publikum.

Ventes å koste 2,76 milliarder kroner. Vis mer

– 77 år etter at Oslo fikk den testamentariske gaven, er museet endelig åpent. En stor begivenhet, sier Storm Munch.

Innslipp til museet i åpningshelgen er utsolgt. Frem til kl. 23 var to utescener og området rundt museet fylt med musikalske innslag og overraskelser.

Johan Storm Munch og datteren Ingunn Munch er i slekt med Edvard Munch og ekstra spente på å se utstillingene. Her sammen med Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal.

Konsert og gatefest

Alle som hutret utenfor i kald vind fikk overvære et heftig bestillingsverk av komponist Koka Nikladze. Klokker og skipshorn på vannet sørget for et rungende lydbilde. Gratis mat bidro til god stemning også blant dem som ikke fikk komme inn i denne omgang.

– Åpningen ville vi ha med oss, selv om vi ikke kommer inn denne gangen, sier Vibeke Steineger og Inga Magistad. De to er medlemmer i museumsklubben for Munch og gleder seg til å se kunsten og det nye museet.

Vibeke Steineger og Inga Magistad ser frem til å få se innsiden av museet.

– Særlig blir det stas å se de tre utgavene av Skrik.

– Jeg fikk med meg kongens tale og åpningen. Nå skal jeg ha med meg gatefesten, sier Andreas Hallstensson. Den kunstinteresserte svensken har ikke billett i åpningshelgen, men sier han skal se museet så fort det blir mulig.

Køen strakte seg fra Operaen til Edvard Munchs plass. Alle ville ha med seg den store begivenheten da Munch åpnet dørene fredag kl. 17.

Det nye museet makter å vise frem Munch som den kunstneren av verdensformat han er, mener Aftenpostens kunstanmelder Yngve Sikko.

Utstillingsarealet i Bjørvika er over fem ganger det de hadde på Tøyen. Det nye Munchmuseet – eller bare MUNCH – kan stille ut over 400 bilder samtidig. Åpningsdagen byr på syv ulike utstillinger i det 13 etasjer høy, kneisende bygget.

Det gamle museet ble i 1963 bygd på Tøyen for å huse Edvard Munchs samlinger, som kunstneren testamenterte til Oslo kommune etter sin død i 1944.

I 2008 gikk Oslo bystyre omsider inn for et nytt Munchmuseum i Bjørvika, etter en årelang debatt. Det spanske arkitektkontoret Herreros Arquitectos vant konkurransen om nytt museum.