Utreder nytt bygg til Nationaltheatret under bakken på Tullinløkka. Vil løse stor floke.

Planen var å oppgradere det gamle Nationaltheatret. Men løsningen «ser vanskelig og dyr ut», mener kulturministeren. Hun foreslår et helt nytt kulturbygg i Oslo.

Det er over tre år siden publikum slapp inn i Nasjonalgalleriet. Plassen foran er nå park og parkeringsplass.

20 minutter siden

Anette Trettebergstuen (Ap) har en idé.

Hun ser for seg at Nationaltheatret kan få et helt nytt teaterbygg på Tullinløkka, som kobles på det gamle Nasjonalgalleriet. Statsbygg får nå i oppgave å utrede denne muligheten.