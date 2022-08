Ny rapport: Arbeidstagere vegrer seg for å ytre seg offentlig

Under halvparten av arbeidstagere føler de kan ytre seg offentlig om faglige spørsmål, ifølge fersk rapport. – Nedslående, sier forsker Sissel Trygstad.

Fafo-forsker Sissel Trygstad la torsdag frem resultatene av en fersk undersøkelse om ytringsfrihetens status i arbeidslivet.

39 minutter siden

– Dette er et faresignal for demokratiet. Om det er slik at det bare er noen som uttaler seg, og er i posisjon til det.

Det sier forsker Sissel Trygstad til Aftenposten. Torsdag la hun frem resultatene av en fersk undersøkelse om ytringsfrihetens status i arbeidslivet. Forskningen er gjennomført av Fafo og finansiert av Fritt Ord.