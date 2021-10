Facebook i hardt vær, anklagene tårner seg opp

Facebook hevder å ville knytte verden tettere sammen, men dette bildet har for lengst falmet. Oppslutningen blant unge faller og anklagene tårner seg opp.

Tidligere ansatte, og en lekkasje av tusenvis av interne dokumenter, viser at Facebook sliter med interne konflikter og problemer som ledelsen forsøker å dekke over.

Tusenvis av sider med interne dokumenter avdekker et selskap som har mistet kontroll over produktet, og der det er liten eller ingen vilje til å rette opp i skader som de vet at de forårsaker. Det er en tidligere Facebook-ansatt som har gitt dokumentene til Kongressen i USA.

Facebook understreker til stadighet sine gode intensjoner. Samtidig viser dokumentene at ledelsen lukker øynene for problemer som blir påvist av ansatte og andre.