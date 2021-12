Forfatter ble beskyldt for kunnskapstyveri. Ekspert mener reglene for kildebruk er soleklare.

– Jeg kan ikke være med på at det skal gjelde egne normer for journalister, sier professor i sakprosa, Johan Laurits Tønnesson.

Forfatter Simen Sætre (t.h) mener normene for kildebruk i sakprosa er uklare. Professor Johan Laurits Tønnesson er uenig.

Nå nettopp

Tirsdag gikk forfatter Simen Sætre ut i Prosa og Aftenposten og argumenterte for at normene for kildehenvisninger i sakprosa er uklare.

Diskusjonen dreier seg om boken «En samisk verdenshistorie» som ble slaktet i Morgenbladet, og forfatteren ble kalt kunnskapstyv.