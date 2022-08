«Nope»: Tidenes sci-fi-western

Jordan Peele sjonglerer flere ideer enn han klarer å holde på. Men noen av de er smågeniale.

Daniel Kaluuya har vært Jordan Peeles mannlige ledestjerne i alle de tre filmene han har regissert.

Kjetil Lismoen Filmanmelder

9 minutter siden

Det hender en sjelden gang at filmskapere kommer i posisjon overfor Hollywoods studioer som gjør at de kan realisere en helt vanvittig visjon. Etter to kritiker- og publikumssuksesser, «Get Out» og «Us», har Jordan Peel havnet i den posisjonen.

«Nope» er en film det er umulig å kategorisere, vanskelig å beskrive og som vil polarisere publikum. Jeg lurer fortsatt på hva jeg så.