Reiselivskongen Simon Spies anklages for mishandling av unge jenter

Den avdøde danske reiselivskongen Simon Spies anklages i en ny dokumentar for å ha ansatt unge jenter for at de skulle stå til rådighet for ham seksuelt.

20 år gamle Janni giftet seg med den 40 år eldre Simon Spies i 1983. Han døde året etter.

Nå nettopp

DR-dokumentaren «Spies og morgenbolledamerne» avdekker hvordan Spies-direktøren betalte sine unge kvinnelige ansatte for såkalte seksuelle tjenester og for å utøve vold mot dem.

Det er tidligere ansatte, deriblant kvinner som på 60- og 70-tallet hadde forhold til ham, som forteller om Spies' framferd. De fleste av dem var den gang mellom 15 og 18 år gamle.