Nationaltheatret kan flyttes midlertidig til et gammelt kjøpesenter på Økern

Økern kan bli løsningen for midlertidig hovedscene for Nationaltheatret. Et samarbeid med eieren av det gamle kjøpesenteret er allerede i gang.

Det 18 etasjer høye tårnet på Økern er omgitt av et kaos av motorveier, T-baner, tunneler og rundkjøringer. Nå er det høyaktuelt som midlertidig hovedscene for Nationaltheatret.

22. nov. 2021 17:22 Sist oppdatert nå nettopp

– Tidspresset er kritisk nå. Vi må snart ut av huset, og da trenger vi et sted å være, sier Marta Færevaag Hjelle.

Hun er direktør for Nationaltheatret. De må flytte ut av sitt ærverdige bygg ved Spikersuppa før 2023. Da skal det pusses opp i minst fem år. Om ikke en midlertidig hovedscene er på plass innen den tid, må teateret trolig gi 50–60 ansatte sparken.